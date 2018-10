Finanstilsynet: Vi stolede for meget på Danske Bank

Finanstilsynet skulle have været mere kritiske over for Danske Bank i forbindelse med hvidvasksag.

Finanstilsynet har ikke forholdt sig tilstrækkeligt kritisk til de oplysninger, som Danske Bank kom med i sagen om hvidvask i bankens estiske filial.

Og i forbindelse med genåbningen af undersøgelsen vil tilsynet afklare, om banken har afgivet urigtige oplysninger.

Det fremgår af et skriftligt svar, som erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har afgivet til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ifølge Ritzau Finans.

- Finanstilsynet erkender, at tilsynet stolede for meget på de oplysninger Danske Bank afgav og skulle have forholdt sig mere kritisk over for oplysningerne.

- Finanstilsynet erkender ligeledes, at man har lært af sagen, og at der er et behov for at tjekke væsentlige oplysninger i betydeligt større omfang, end det er sket i denne sag. Jeg er enig i disse synspunkter, lyder det i svaret fra Rasmus Jarlov.

I forbindelse med undersøgelsen af sagen modtog Finanstilsynet dokumentation fra banken i form af beslutningsoplæg, mødereferater, revisions- og compliancerapporter og e-mails.

- I forbindelse med genåbningen af undersøgelsen om Danske Banks ledelse og styring i sagen om hvidvask i den estiske filial vil Finanstilsynet blandt andet undersøge, om banken har afgivet urigtige oplysninger til Finanstilsynet.

- Endvidere kan jeg oplyse, at jeg bedt Finanstilsynet om at redegøre for, hvilke erfaringer og læringspunkter tilsynet har gjort sig i forbindelse med håndteringen af hvidvasksagen og vurdere, om tilsynet har behov for yderligere indgrebsbeføjelser og ressourcer på hvidvaskområdet så en lignende sag undgås i fremtiden, svarer Rasmus Jarlov endvidere.