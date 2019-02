Falck dropper anke i sag om kampagne mod Bios

Falck opgiver sin modstand mod Konkurrencestyrelsens afgørelse i sagen om Falcks kampagne mod konkurrenten Bios.

Virksomheden har besluttet ikke at anke afgørelsen til Konkurrenceankenævnet og domstolene.

Det oplyser selskabet i forbindelse med sit regnskab mandag.

- At anke sagen ville kompromittere den etiske linje, vi står for. Forretningsmæssigt ville det fjerne fokus fra den turnaround, vi er godt på vej med, siger topchef Jakob Riis.

- Nu gælder det om at genoprette vores kunders og omverdenens tillid til Falck, skriver Falck i meddelelsen.

I slutningen af januar nåede Konkurrencerådet til den afgørelse, at Falck havde brudt konkurrenceloven. I samme ombæring varslede Konkurrencerådet, at det ville anmelde Falck til Bagmandspolitiet.

Selskabet har ifølge Konkurrencerådet misbrugt sin markedsposition ved blandt andet i det skjulte at formidle negative historier om konkurrenten Bios til presse og medarbejdere.

Umiddelbart ankede Falck afgørelsen straks. Det er den anke, der droppes.

- Falck levede i 2014-15 ikke op til omverdenens og vores egne forventninger til os selv. Det er helt uacceptabelt, hvad der blev sagt og gjort dengang, siger Jakob Riis.

- Vi er et andet sted i dag i Falck. Derfor har vi fundet det uforeneligt med at fortsætte diskussioner om de juridiske aspekter af en sag, der ligger fire år tilbage, og som vi moralsk og etisk overhovedet ikke kan forsvare.

Spørgsmål: Betyder det, at Ì mener, at der er et juridisk forsvar, som I bare vælger ikke at tage?

- Man kan sige, at der er altid et muligt juridisk forsvar for en sag. Men det ville tage fokus. Vi er bekymret for, at det vil defokusere fra det vigtige arbejde, som vi har. Men også om det over tid, vil skabe en tvivl, om det nye Falck, siger Jakob Riis.

- Det er for ikke at tage den sag og få mudret et billede af, at vi er et andet sted i dag.

Hos Bios glæder direktør Stef Hesselink sig over Falcks droppede anke. Han mener dog ikke, at det er nok.

- Hvis Falck virkelig vil leve op til deres ansvar, bør de træde frem og fortælle, hvordan de vil kompensere for det, der er sket, siger han i en skriftlig kommentar.

- Alle parter, der har været involveret, som for eksempel politikere, kommunikationsbureauer og fagforeninger bør følge Falcks eksempel.