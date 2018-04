Fakta skærer hårdt - men vi er stadig forkælede med butikker

Danskerne har aldrig haft så mange kvadratmeter og timer at handle ind i. Men konkurrencen er stadig skarp efter Kiwi-lukning for et år siden, lyder analysen. Senest er det meldt ud, at 47 Fakta-butikker landet over lukker i maj.

- De 11 millioner kvadratmeter svarer til tre gange befolkningens behov, men vi har aldrig haft så få og store butikker, siden de små købmænd lukkede for 30-40 år siden, siger Per Nyborg.

Norske Dagrofa lukkede for et år siden sin kæde Kiwi og åbnede nogle af butikkerne som Meny og Spar, mens Netto overtog andre.

- Vi har har aldrig haft et større antal kvadratmeter og flere åbne timer at handle i på grund af konkurrencen om at være til stede. Seks kæder har set på hver deres danmarkskort og åbnet butikker, som ikke var funktionsdygtige, lyder analysen fra Per Nyborg, adm. direktør og medejer af Institut for Center-Planlægning.

- De fleste danskere kan stå på deres tag og ramme et supermarked med en mursten. I Odder har vi syv - og nummer otte på vej - til 12.000 mennesker. Om der er for mange eller for få, kommer an på, hvor mange penge man vil tjene på at drive dem, siger Flemming Birch med henvisningen til vurderingen fra Institut for Center-Planlægning.

Flemming Birch er medindehaver af konsulentfirmaet Birch & Birch og har gennem 15 år arbejdet med dagligvarebranchen. Han vurderer, at vores troløse jagt på tilbud er med til at drive antallet af butikker op og skabe hård konkurrence.

- Rema1000 har brandet sig, så kæden er mere populær end Lego. De har fået fat i danskernes hjerter og er et skoleeksempel på at flytte sig, siger Flemming Birch.

- Fakta lukker butikker, fordi de har åbnet for mange på de forkerte steder af frygt for, at konkurrenterne skulle tage dem. Nu smider de håndklædet i ringen. Det skyldes ikke en strukturel overkapacitet, men at de har lagt en butik det forkerte sted. Rema1000 drøner derudaf, og Netto er på vej til at åbne butik nummer 500, argumenterer Flemming Birch.

Om Danmark har butikker til tre gange befolkningens størrelse er ifølge Flemming Birch mere teknik, men også han vurderer, at kæderne har glemt at se efter konkurrenternes butikker på danmarkskortet.

- En Rema ser ny og pæn ud ved siden af en 20 år gammel Netto, som er nedslidt og trist i forbrugerens øjne. Nu investerer Netto i butikkerne og går i gang med at modernisere med materialer, vi gider at se på i 2018. Og så skal Rema måske til at modernisere. Men de har haft medvind ved at åbne i et marked af gamle triste Netto-butikker, siger Flemming Birch.

Netto har ifølge Flemming Birch flyttet sig med konkurrencen fra Rema1000 og er ved at arbejde sig ud af tidligere problemer ved at bygge nyt.

Vinmand på kursus

Den største succes er dog Meny i forvandlingen efter Superbest, som var ramt af gentagne kødskandaler.

- Superbest havde sat sig et rigtigt skidt sted med lav brandværdi. Men de har sat et nyt skilt over døren, uddannet medarbejderne til madarbejdere og laver discountmatch. Forudsætningen i dagligvarebranchen er at have styr på prisen, og de har vendt bøtten. De fleste af butikkerne er selvstændige og har lidt under, at nogen har klokket i det, siger Flemming Birch.

Han ser det som positivt, at Meny har fået succes på at skabe en anden dagsorden end blot prisen på varen.

- Det grundlæggende problem i Danmark har været, at købmanden ikke interesserede sig for mad, men for penge. Det giver uinspirerende shoppingoplevelser. Men Meny vil noget med afdelingerne for kød og fisk, og de har haft noget positivt ud af at sende medarbejderne på kursus, siger Flemming Birch.

Meny har fået værdi hos de købestærke kunder med interesse for mad og vin.

- Meny har lavet en sommelier-uddannelse, så de faktisk kan tale vin med medarbejderne. Det har du ikke kunnet før, og en midaldrende mand fra Nordsjælland ved generelt mere om mad og vin end medarbejderne i et almindeligt supermarked. Nu kan de byde ind med viden i Meny, siger han.