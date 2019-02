Færre går uden job: Ledigheden er på laveste niveau i ti år

Fortsat fremgang i dansk økonomi sender flere folk i job, og ledigheden er nu på det laveste niveau i ti år.

I januar faldt antallet af arbejdsløse med 1300 til 102.700.

Det betyder, at 3,7 procent af arbejdsstyrken står uden job, hvilket er på niveau med december. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Fremgangen er værd at hæfte sig ved, når man kigger på situationen rundt i verden, hvor temaer som handelskrig og brexit spøger.

Det vurderer tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- I en tid, hvor optimismen herhjemme og i udlandet er aftagende, er det positivt, at arbejdsløsheden falder, siger cheføkonom Erik Bjørsted i en kommentar.

Ledigheden er ikke set lavere siden februar 2009. Ifølge Dansk Industri, der repræsenterer omkring 10.000 danske virksomheder, er ledigheden på et niveau, der gør det svært at rekruttere nye medarbejdere.

- Selv om det er positivt, at ledigheden er så lav, betyder det omvendt også, at det er svært for virksomhederne at finde kvalificerede medarbejdere, siger underdirektør Steen Nielsen i en kommentar.

Han mener, at der i det nuværende økonomiske opsving skal kastes flere kræfter i at få personer i udkanten af arbejdsmarkedet i job.

Det samme mener Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, der er en paraplyorganisation for en lang række fagforeninger. FH var indtil årsskiftet kendt under navnet LO.

- Vi står med en rigtig god mulighed for, at flere på kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste.

- Det kræver, at der investeres i en målrettet indsats og herunder ikke mindst opkvalificering og uddannelse, siger økonom Mette Hørdum Larsen i en kommentar.

Hun peger på, at der ud over de 102.700, som i øjeblikket er arbejdsløse, også er omkring 50.000 personer, som kan være klar til at tage i job.

Det gælder blandt andet folk, som har mistet dagpengeretten, og unge på uddannelseshjælp.