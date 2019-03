Facebook dropper Esbjerg: Rystet og ærgerlig borgmester tror på andet datacenter

Når Facebook takker nej, er dette jo en enestående mulighed for andre investorer, der søger efter et område til datacentre og IT-virksomheder. Alt forarbejdet er gjort, så vi vil gerne i dialog med andre investorer, der ser et potentiale i Esbjerg. Det 214 hektar store område i Andrup lige uden for Esbjerg er blevet grundigt undersøgt af Facebook for et tocifret millionbeløb, så alt nødvendigt forarbejde er gjort, siger borgmesteren. Foto: Jacob Schultz

Efter at Facebook nu i mere end 12 måneder har undersøgt mulighederne for at etablere et nyt, stort datacenter i udkanten af Esbjerg, har den amerikanske virksomhed nu valgt at stoppe projektet.

Esbjerg: Det var en overrumplet og rystet borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen (V), der sidst på eftermiddagen onsdag fik overbragt beskeden af to repræsentanter for Facebook på et møde på Esbjerg Rådhus: Tech-giganten dropper efter mange måneders arbejde at placere sit planlagte, enorme datacenter ved Andrup tæt på Esbjerg By. - Det er klart, at jeg er frygtelig ærgerlig over det. Jeg fik ikke én enkelt grund - beskeden var, at beslutningen var truffet på baggrund af en række forskellige faktorer, som samlet set betyder, at de ikke vil binde an med projektet alligevel. Der er ikke på grund af de borgere, der i sin tid klagede, det er ikke på grund af vanskeligheder med lodsejere, det er heller ikke på grund af energiforsyningen til centret. Det korte af det lange er, at det er rigtig ærgerligt, men nu er forarbejdet gjort til det tidspunkt lige om lidt, hvor de næste fiberoptiske søkabel-forbindelser rammer Esbjerg, og jeg anser det for helt naturligt, at der kommer et datacenter på den placering på et tidspunkt, siger borgmesteren.

Sagen kort Facebook kommende datacenter mellem Esbjergmotorvejen og Andrup bliver på 170.000 kvadratmeter under tag og en samlet bebyggelse på 260.000 kvadratmeter. Arealet, som datacentret skal ligge på, er på 214 hektar eller 2.140.000 kvadratmeter.

Byrådet vedtog plangrundlaget - kommuneplan, lokalplan og miljørapport - endeligt på byrådsmødet den 21. januar i år.

En forbandelse - Det bliver måske ikke et hyperscale datacenter, som det Facebook ville bygge, men istedet co-location datacentre, som også skaber vækst. Hele området er nu forberedt, så man kan sige, at de næste, der kommer, får et stykke forarbejde foræret, som Facebook i stor stil allerede har betalt for i form af et tocifret millionbeløb, siger Frost Rasmussen. Hvis man var overtroisk, ville man tro, at det 240 hektar store område ved Andrup, hvor Facebook skulle have bygget et nyt datacenter, var pålagt en forbandelse. Med skrinlæggelse af Facebooks planer står godt et dusin lodsejere, der troede, at de havde solgt jord og i visse tilfælde også deres egne hjem til Facebook, med håret i postkassen. Og det er ikke første gang, men anden gang på 10 år, at det sker. Første gang, lodsejerne kom til at svæve i usikkerhed, var nemlig i 2008, da Esbjerg Kommune og Siemens Windpower havde planer om bruges deres jord i forbindelse med etableringen af en stor vindmøllefabrik med egen tilhørende vejadgang til Esbjerg Havn. Men vindmøllefabrikken blev som bekendt aldrig til noget.

Forståelse for lodsejerne - Jeg har forståelse for lodsejernes situation, og jeg håber, de får en god dialog med Facebook og udredt de økonomiske mellemværender, de måtte have. Det er klart, at der er lodsejere, der nu står tilbage og er meget skuffede, siger Jesper Frost Rasmussen. Esbjerg Kommune har ikke direkte økonomi i klemme i det nu kuldsejlede Facebook-projekt - men borgmesteren erkender, at der er investeret rigtig mange kommunale arbejdstimer i projektet. - Men som sagt er det jo ikke spildt alt sammen. Nu er forberedelserne til de næste, der kommer, jo gjort, siger han.