Efter flere år med tilbageholdende kunder fik ingeniørkoncernen FLSmidth i 2018 den højeste ordreindgang i seks år.

Samlet fik selskabet for 21,7 milliarder kroner nye bestillinger i løbet af året. Det viser årsregnskabet, der er offentliggjort torsdag middag.

FLSmidth leverer udstyr og giver rådgivning til blandt andet mine- og cementindustrien.

- Den kraftige ordreindgang i 2018 sker på baggrund af en positiv udvikling i mineindustrien.

- Samlet set skaber det et godt fundament for fremtidig vækst, siger Thomas Schulz, der er direktør for FLSmidth, i regnskabet.

FLSmidths omsætning steg med fire procent i 2018 til 18,7 milliarder kroner.

På bundlinjen - resultatet, når alle regninger er betalt - er overskuddet på 635 millioner kroner. Det er bedste resultat i fire år.

For 2019 venter FLSmidth en omsætning på 19-21 milliarder kroner. Det er igen minebranchen, som skal være den store trækhest.

- Den positive udvikling i mineindustrien forventes at fortsætte moderat i 2019, mens der forventes uændrede markedsvilkår i cementindustrien - med globale makroøkonomiske usikkerheder for begge brancher, skriver selskabet.

På aktiemarkedet får FLSmidth-aktien klø efter regnskabet. Aktien falder omkring tre procent.

Ifølge aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen Sydbank hænger det sammen med, at resultaterne i fjerde kvartal var til den svage side. Det siger han til Ritzau Finans.

FLSmidth har hovedkontor i Valby i København og har samlet 11.400 ansatte på tværs af mere end 60 lande.