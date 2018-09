Ewii: Lynhurtige fibre skal være en selvfølge

Trekantområdet: Lars Bonderup Bjørn præsenterede tirsdag Ewiis nye strategi for selskabets repræsentantskab. Under titlen: "Én digitalt integreret multiforsyning" har koncernen planer om, at investere op til en milliard kroner i at ligestille fibernettet med el, vand og varmeforsyning.

- Vi har besluttet at anse fiber som en forsyningspligtig ydelse for Ewii. Fiber og adgangen til hurtigt internet hører til livets selvfølgeligheder, og serviceniveauet på fiber bør derfor være på linje med det høje serviceniveau, vi tilbyder på de øvrige forsyningsgrene, siger Lars Bonderup Bjørn.

Ewii har gennem de seneste år brugt en milliard kroner på at rulle fibernet ud i Trekantområdet. Det rækker i dag ud til 105.000 husstande, 30.000 er på og yderligere 30.000 har en fiberboks i deres hus, men benytter alligevel en anden og dårligere teknologi. Det vil Ewii rette op på ved at tilbyde gratis tilslutning og fastholde priserne for de nuværende kunder.