Rapport er et klart bevis på mangler i Danske Banks organisation, siger Estlands finanstilsyn.

Der var alvorlige mangler i Danske Bank, for der var ikke balance mellem appetitten på risiko og risikokontrol.

Det siger formanden for finanstilsynet i Estland, Kilvar Kessler, onsdag i en erklæring kort efter offentliggørelsen af Danske Banks egen rapport om hvidvask i bankens estiske filial.

Rapporten er "et klart bevis på mangler i Danske Banks organisation", konstaterer han.

- Vi vil studere rapporten omhyggeligt og beslutte de næste skridt, som skal tages sammen med det danske finanstilsyn, der er den primære overvåger af banken, skriver Kessler.

Det estiske finanstilsyn indledte i 2014 "efter adskillige interaktioner med Danske Bank og andre parter" gennemgribende inspektioner i den estiske filial og gav i 2015 Danske Bank ordre til at få styr på deres organisation.

Det førte til, at Danske Bank stoppede med at betjene udenlandske kunder, fortæller han.

Det estiske finanstilsyn arbejde med at få styr på forholdene i Danske Banks filial bidrog til at styrke andre dele af det finansielle marked i Estland, mener Kessler.

- Denne sag viser vigtigheden af internationalt samarbejde mellem tilsynsmyndigheder og mellem politimyndigheder.

Det danske finanstilsyn overvejer nu, om Danske Banks interne undersøgelse vil lede til nye sanktioner mod Danske Bank. Finanstilsynet udtalte i maj en hård kritik af Danske Bank på baggrund af sagen.

- Det er en meget alvorlig sag, og vi ser løbende på, om nye informationer gør, at vi skal genoverveje den afgørelse, vi traf i maj.

- Vi vil nu grundigt gennemgå bankens undersøgelse med henblik på dette.

- Hvis vi vurderer, at der er behov for at træffe en ny afgørelse, vil sagen blive genoptaget og behandlet i Finanstilsynets bestyrelse. En ny afgørelse vil blive offentliggjort, siger direktør i Finanstilsynet Jesper Berg i en skriftlig kommentar.

Bagmandspolitiet, Søik, efterforsker, om der kan rejses en straffesag mod Danske Bank og personer i Danske Bank.