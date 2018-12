Erhvervsredaktørens klumme: Skal vi sende 2018 direkte i fængsel?

Lad os holde fast i, at Danmark stadig er på top-to over de mindst korrupte lande i verden. Det viser organisationen Transparency Internationals liste fra 2017 i hvert fald, og der ligger Danmark fint og konkurrerer med New Zealand og velkendte lande i vores nærområde.

Men 2018 har budt på en del sager, som i den grad kan true Danmarks placering på listen. Årets sager har enten været enorme eller spektakulære eller ligefrem begge dele på én gang.

Statsministeren tog selv fat i det, da han tilbage i oktober åbnede en konference om antikorruption i København.

- Vi er ikke vant til at støde på disse problemer. Det er derfor, at vi bliver chokerede, når de opstår, sagde Lars Løkke Rasmussen (V) og tilføjede:

- Men mest af alt er vi forargede. Fordi bedrageri og hvidvask underminerer et af de vigtigste fundamenter i vores samfund: Vores tillid til institutioner, virksomheder og hinanden, lød det.

Siden kom Berlingskes afsløring af, at Akademikernes A-kasse med den nu fyrede direktør Michael Valentin i spidsen tilsyneladende kunne købe sig adgang til at mødes med Lars Løkke Rasmussen mod at donere penge til hans Løkkefond.

Men det var selvfølgelig ikke det, statsministeren havde i tankerne, da han holdt sin tale.

Kort inden talen var Danske Bank til gengæld kommet med sin hvidvaskrapport, der afslørede, hvordan svimlende beløb - op mod 1500 milliarder kroner - formodes at være hvidvasket i bankens estiske filial, mens advarselslamperne blinkede rødt hjemme i hovedsædet i København.

Siden har storbanken givet massevis af undskyldninger, ikke mindst i et stort interview i avisen Danmark i søndags.

- Det (hvidvasksagen, red.) har påvirket vores kunder, aktionærer, samfundet og Danmarks rygte. Det må vi tage på os, sagde Danske Banks fungerende topchef, Jesper Nielsen.

Danmarks rygte - intet mindre.

Britta Nielsens formodede tyveri af 111 millioner kroner fra sin arbejdsplads, Socialstyrelsen, kandiderer også blandt årets helt specielle sager. Både på grund af beløbets størrelse, og fordi det overgår de flestes fantasi, at en offentligt ansat igennem så mange år kunne få adgang til at snuppe så mange penge, der var øremærket samfundets svageste.

Til sammenligning er årets store bestikkelsessag fra erhvervslivet lige ud ad landevejen.

Atea-sagen, som den kaldes, udløste fængselsstraffe til syv mænd, der var tiltalt for bestikkelse i form af luksusrejser til udlandet og gourmetmiddage på nogle af Københavns bedste restauranter. Pengene kom fra it-sælgeren Atea og blev brugt til at sikre et solidt leverandørforhold til Region Sjælland.

Det er den slags, man hører om fra udlandet, men som vi ikke forbinder med dansk praksis.

Vi kan passende runde af med årets forhåbentligt sidste sag, der kom frem i denne uge i Politiken. Den handler hverken om store pengebeløb eller udsigt til lange fængselsstraffe.

Til gengæld handler den om den statslige institution Danmark Statistik, hvor flere medarbejdere i årevis har deltaget i en lille julekonkurrence. Konkurrencen holdes af en kunde, Geomatic, der har sendt fine præmier, lige fra koncertbilletter til et gavekort på en bilvask, til de statsansatte.

Det må man ikke. I Politiken kalder en juraprofessor konkurrencen for "systematisk smørelse", og direktøren fra Danmarks Statistik virker grædefærdig. Han kalder det for den mest "drønærgerlige" sag, han har været vidnGem og luke til i sine 20 år i statistikkens tjeneste.

Gad vide, hvor Danmark er placeret på Transparency Internationals kommende 2018-liste?