Flere end 810.000 danskere har nu set det første afsnit af den nye sæson af "Løvens Hule", som DR tog hul på i sidste uge.

Aldrig i de foregående tre sæsoner har der været så mange seere til programmet, der ud fra programbeskrivelsen kunne have henslæbt tilværelsen på en overset nichekanal.

Temaet "iværksættere møder investorer" vil i manges øjne lyde dødkedeligt, men det er det slet ikke. Konceptet rammer plet, og på gader og stræder taler folk om, hvem der sejrede og tabte i det seneste afsnit af "Løvens Hule".

Iværksætterne er heltene, i hvert fald hvis de forstår at pitche, altså præsentere, deres idé godt. Så er der kontant afregning, og foran venter masser af hårdt arbejde, når løfterne til investorerne skal indfries.

Pengemændene siger deres ærlige mening, og dommen falder prompte. Ofte er det forretningsplanen, der halter, og så må iværksætterne nedbøjet finde udgangen som en X Factor-deltager, der aldrig ramte en ren tone.

For fjerde sæson i træk er Just Eat-iværksætteren Jesper Buch en central herre i rigmandspanelet. Buch snakker som en gadedreng, men hans "kick-ass"-filosofi taler direkte til hjertet på ægte iværksættere.

- Jeg er jo halvkendt for at være en hård satan, indrømmer han for åben skærm.

Hård er han, hvis han ikke mærker den rigtige gnist fra de mennesker, der spørger efter hans penge. Men hvis gnisten er der, åbner han pengetanken, hvis størrelse i øvrigt er ukendt.

Jesper Buch turnerer i øjeblikket landet rundt med sin foredragsrække "Kick-ass - Fra kælder til milliard", og det giver en fornemmelse af, hvad den selverklærede bonderøv fra Vamdrup har tjent.

I den anden ende af panelet sidder en anden veteran, Hummel-ejeren Christian Stadil, der er venligheden selv. Ingen kan som Christian Stadil skære en iværksætter midt over uden overhovedet at hæve stemmen eller skære ansigt.

Stadil er sød og rar, men han passer godt på sine penge, og det er også en sund lærdom for dem, der troede, at "Løvens Hule" er et rart sted, hvor pengene hænger løst.

Det mærker den kvinde, der kommer anstigende med en bademaske til børn. En maske, som foreløbig har skabt en omsætning på blot 50.000 kroner. Det afholder dog ikke kvinden fra at værdisætte sit lille firma til svimlende 20 millioner kroner, så løverne efterlades måbende tilbage.

Bademasken lignede en rigtig god idé, men længere nåede vi ikke, før iværksætteren blev vist døren.

Helt anderledes så det ud med 13-årige Sara Nersting, der - sammen med sin mor - tog kegler i denne uges "Løvens Hule". Den hidtil yngste iværksætter i tv-programmet har skabt en millionomsætning med sin netbutik Kforkage.dk og vandt omgående såvel investorernes hjerter som penge.

Sara fandt i øvrigt på sin forretningsmodel som otteårig, så hun er allerede en dreven iværksætter.

Det er hyggeligt, men er det mere end det? Ja, helt sikkert. Det er jo rigtige penge, som løverne stiller med, og flere små virksomheder har udviklet sig til kommercielle succeser efter en tur i hulen.

Det smukkeste eksempel er indtil nu Firtal Group, der var med i "Løvens Hule" i 2015. Dengang skød Jesper Buch, Christian Stadil og den senere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers tre millioner kroner i den ellers ukendte virksomhed, der havde udviklet flere netbutikker.

I august sidste år blev virksomheden solgt til butikskæden Matas for 130 millioner kroner.

Vi hepper på Sara og alle de andre helte.