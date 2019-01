Erhvervsredaktøren: Så forlader Jyske Bank Gibraltar

Mens Danske Bank og Nordea vader i skandalesager og vrede kunder, forsøger landets tredje største bank at holde sig fri.

Jyske Bank er ikke blevet taget i at fuske med udbytteskat, og banken er ikke afsløret i at hjælpe kunderne med hvidvask af penge.

Men kravene til renhed er større end nogensinde, og i det lys kan man vælge at se Jyske Banks pludselige udmelding i sidste uge: Banken trækker sig nu helt ud af Gibraltar.

I over 30 år har Jyske Bank haft en afdeling i den britiske kronkoloni på kanten mellem Spanien og Marokko.

Gibraltar har flere fortrin. Foruden et behageligt antal solskinstimer er skatterne lave, og det efterlader automatisk dybe panderynker hos vor tids almindelige bankkunder.

Altså den slags, der bare ønsker sig et godt boliglån på Jyske Banks danske hjemmebane og irriteres over at se deres bank sat i forbindelse med aktiviteter i et skattely.

Lige nu er det i særklasse Danske Banks kunder, der til familiemiddage og i sportsklubben vrider hænder, når de skal forklare deres tilknytning til banken bag en af historiens største hvidvaskskandaler.

Eller Nordea-kunderne, der senest skal forholde sig til en bank, der først benægtede proaktivt at hjælpe kunder med skatteunddragelse - men siden er afsløret af belastende e-mails, der alligevel tyder på en form for medvirken fra bankens Luxembourg-afdeling.

- Vi er blevet meget mere bevidste om vores samfundsansvar og om at overholde ånden i lovgivningen frem for det formelle bogstav, skrev Nordea forleden i en mail til Finans.dk.

Men hvordan er det lige med Jyske Bank og Gibraltar? Er de helt fine i kanten?

Naturligvis, har bankdirektør Anders Dam gentaget igen og igen.

Han har henvist til såkaldte compliance-rapporter, hvor Gibraltar-afdelingen er blevet gennemlyst uden anmærkninger.

At banken har 2800 kunder og 100 ansatte. Det giver 28 kunder pr. ansat, og ingen anden afdeling i Jyske Bank har dermed bedre muligheder for at kontrollere sine kunder i forhold til hvidvask.

Samtidig er Jyske Bank Gibraltar en pengemaskine, for kunderne er stenrige, og det gibraltariske bankmarked er ret begrænset, hvor Jyske Bank er den ene ud af blot to store aktører.

Set i det lys kan det undre, hvorfor man pludselig trækker sig ud af en profitabel aktivitet. Men Jyske Bank har igennem de senere år lukket flere udenlandske afdelinger.

I 2015 afviklede Jyske Bank sin afdeling i Schweiz, der havde til formål at rådgive de særligt rige privatkunder - private banking-kunderne.

Forinden blev banken hængt til tørre af Danmarks Radio, der scorede en Cavling-pris på at afsløre, hvordan Jyske Bank brugte filialen til at rådgive kunderne om skatteunddragelse med udgangspunkt i det schweiziske skattely.

Siden fik DR kritik i Pressenævnet, fordi alle oplysninger ikke blev fremlagt i sagen, og i Jyske Bank betragter man det som en regulær frifindelse.

Alligevel lukkede Schweiz-afdelingen altså, og det samme er sket med afdelingerne i Frankrig og Holland.

Nu kommer turen langt om længe til Gibraltar, og dermed råder Jyske Bank kun over sine 98 afdelinger i Danmark samt et kontor i Hamborg.

Den officielle forklaring på Gibraltar-lukningen er, at Jyske Bank "ønsker strategisk at fokusere på kunder i Danmark".

Eller sagt på en anden måde: Dermed er Jyske Banks geografiske udbredelse ikke større, end at Anders Dam selv kan starte bilen og tjekke sit filialnet ud.

Jyske Bank melder, at der allerede er seriøse købere til afdelingen på Gibraltar.