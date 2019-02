Erhvervsredaktøren: Lego lukrerer på ekstremt dyre byggesæt

På onsdag rammer en international mediebegivenhed Billund.

Lego fortæller om sit seneste årsregnskab, og den slags tiltrækker rutinemæssigt en masse opmærksomhed fra danske og internationale erhvervsjournalister. Kulissen er Lego-familiens nye store oplevelseshus Lego House.

I en årrække var der ikke megen spænding om Legos regnskab. År efter år gik det bedre og bedre, og journalisterne gispede højest over de stadigt større milliardoverskud, der blev skabt på salg af plastikklodser.

I 2015 peppede den daværende topchef Jørgen Vig Knudstorp regnskabsmødet gevaldigt op ved at danse og synge titelsangen fra den første Lego-spillefilm - "Everything is awesome" - da 2014-resultatet havde slået nye rekorder.

Glæden har ikke været tilnærmelsesvist så stor i Billund i de seneste par år. Spændingen forud for pressemødet på onsdag er derfor stor, for det er svært at gætte, hvordan Lego kom ud af det kaotiske legetøjsår 2018.

Allerede i 2017 pegede kurverne den gale vej. Omsætningen faldt med syv procent, mens driftsoverskuddet droppede 17 procent.

Legetøjsmarkedet var i tilbagegang, og Legos markedsandel var presset på nogle af de store markeder. Faldende markedsandel på et faldende marked er en rigtig dårlig cocktail.

Det var dog uden blodsmag i munden, da den nytiltrådte topchef Niels B. Christiansen sidste år stod i spidsen for præsentationen af regnskabet.

Lego tjente jo stadig små otte milliarder kroner på et enkelt år, så der var ikke krisestemning på pressemødet.

Hvad skal vi så høre på onsdag?

Der slipper altid en smule information ud på forhånd. På de toneangivende legetøjsmesser skal Lego tiltrække de vigtige indkøberes opmærksomhed, og det gør man blandt andet med små antydninger om sidste års resultater. Lego er en dybt respekteret global aktør på legetøjsmarkedet, så branchen vil altid gerne høre om sundhedstilstanden i Billund.

I denne weekend afvikles legetøjsmessen Toy Fair i New York. USA er verdens største legetøjsmarked, så messen er ikke til at komme udenom. Lego rutter ikke med tallene, men man kan læse i en af de mange pressemeddelelser, at Lego øgede sin markedsandel en smule i USA i 2018. Reelt kan salget dog være gået tilbage, for det samlede legetøjssalg i USA faldt med to procent sidste år - efter fire år med uafbrudt fremgang. I kategorien "byggesæt", som Lego hører under, var tilbagegangen endda på fem procent.

Det viser tal fra det uafhængige analysefirma NPD, som Lego selv henviser til.

USA er speciel, fordi legetøjskæden Toys'r'us krakkede sidste år og sendte en stor del af legetøjssalget i limbo. Det kender vi også herhjemme, hvor Fætter BR og Toys'r'us gik konkurs før jul, men det påvirker trods alt kun Legos globale salg i beskeden skala.

I Tyskland ser det lysere ud. Her valfartede legetøjsbranchen for tre uger siden til Spielwarenmesse i Nürnberg, og Lego sendte lidt flere nøgletal i omløb. På det traditionelt meget store Lego-marked Tyskland steg koncernens salg ud af butikkerne sidste år med 4,8 procent ifølge NPD-tallene.

Hele markedet voksede med to procent, og dermed skal Lego have øget sin markedsandel med 0,4 procent til 17,2 procent, og det er selvfølgelig positivt.

Niels B. Christiansen fortalte i et stort interview til erhvervsavisen Handelsblatt, at det især er de dyre Lego-æsker, der overrasker med et godt salg. Det bedst sælgende stykke legetøj målt på omsætning i Tyskland sidste år var en Lego Technic kranbil, der herhjemme koster over 2000 kroner. Det næstmest solgte legetøj var Legos imponerende Star Wars rumskib - Millennium Falcon - til svimlende 7000 kroner.

Legos regnskab er altså en kompleks størrelse, men fra klokken ni på onsdag kender vi den nøjagtige temperatur på det billundske legetøjsfænomen.