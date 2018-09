Erhvervsredaktøren: Det er ikke nok at sende en check

Ansvarlighed er et populært nøgleord, når virksomheder præsenterer sig selv, men hvilken substans lægger de i ordet?

I en tid, hvor Danske Bank er sendt i knæ af en historisk stor hvidvaskskandale, er det nemt for andre at fremstå ansvarlige. Hvis man blot overholder reglerne, betaler sine skatter og lægger klar afstand til alt, der lugter af kriminalitet, så har man taget ansvar.

Men den seneste uges historier her i avisen Danmark har åbnet øjnene for andre former for ansvarlighed. Det behøver ikke blot at være et smart ord på en hjemmeside, men kan rent faktisk gøre en forskel. Lokalt eller globalt.

Fredericia Teater er efterhånden kendt af de fleste for sine underholdende og velproducerede musicals. Helt aktuelt har teatret premiere på forestillingen "Tarzan" på næste fredag, og forsalget er gået forrygende godt.

Men det lille egnsteater i Fredericia havde ikke været i live, hvis det ikke havde været for en ansvarlig beslutning hos den lokale virksomhed Monjasa.

For fem år siden var teatret truet af lukning, for gælden var enorm, og kommunalpolitikerne kunne ikke blive ved med at spænde sikkerhedsnet ud under det lille teaterhus med de store ambitioner.

Hos Monjasa kunne man være ligeglad, eller man kunne have sendt en check og livsforlænget teatret en smule. Sådan en sponsorpakke havde både givet adgang til premierebilletter og Hollywood-stemning i en lokal virksomhed, der gerne vil sole sig i sin ansvarlighed.

Men Monjasas direktør, Anders Østergaard, foreslog en anden model. Han stillede med en underskudsgaranti og et krav om, at han ville hjælpe med at undgå, at der overhovedet blev brug for den. Fredericia Teaters bogholderi blev flyttet til Monjasas hovedsæde, hvor man er vant til at jonglere med store pengebeløb, for virksomheden sælger skibsbrændstof for milliarder af kroner over hele verden.

Østergaard blev bestyrelsesformand og sammensatte den professionelle bestyrelse, som det hurtigt voksende teater havde brug for.

Hvor var det godt, at han ikke bare sendte en check.

Der kom styr på økonomien, og teaterchef Søren Møller fik ro til at udvikle endnu flere rekordsælgende musicals som "Klokkeren fra Notre Dame", "Shu-Bi-Dua" og "Seebach". Fredericia Teater er i dag mere i live end nogensinde.

Ansvarlighed mødte vi også i en anden milliardvirksomhed, der ønsker at gøre en forskel ud over sin normale forretning.

Grundfos-topchef Mads Nipper vil ikke blot sælge pumper, selv om netop pumpesalget har tjent en formue hjem til Bjerringbro-virksomheden.

- Vi siger, at vores forretning drejer sig om vand og klimaforandringer. Det er vores ultimative formål, sagde Mads Nipper i et stort interview til avisen Danmark.

Han undrer sig over, at danske virksomheder ikke i højere grad definerer sig ud fra, hvad de gør, som rent faktisk betyder noget for verden. Som eksempel sender Grundfos ikke bare en check til Indien, hvor millioner af forældede pumper drives af møgbeskidte dieselmotorer.

I stedet vil Grundfos være hovedaktør i at få udtænkt en løsning, hvor de gamle pumper kan udskiftes med moderne udgaver, der kører på solenergi - men uden at det tømmer det indiske statsbudget, for så bliver projektet ikke til noget.

Den slags tjener man ikke penge på øjeblikkeligt, men måske i fremtiden.

Og det er da ansvarligt.