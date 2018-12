Erhvervsklummen: Mit fromme juleønske

Så står julen for alvor for døren. I morgen aften går det løs, og der er nok mange, som glæder sig til at se, hvad der gemmer sig i pakkerne under juletræet. I Dansk Erhverv har vi lavet en juleprognose, som viser, at vi igen i år vil bruge flere penge på julegaver, end vi gjorde i de foregående år. Det skyldes, at det går ganske godt med dansk økonomi. Vi har generelt flere penge mellem hænderne, og nogle af dem bruger vi så på lidt dyrere julegaver til vores nærmeste. Så også her er der positive effekter af det opsving, som vi lige nu står midt i.

Men sådan et opsving holder sig ikke i gang af sig selv. Der er forskellige faktorer, som har stor indflydelse på, hvor længe de gode tider kommer til at vare. For nylig kom vismændene, altså de økonomiske, ikke dem fra juleevangeliet, med deres rapport om dansk økonomi.

Man kan sige, at vismændenes rapport overordnet set var forsigtigt optimistisk. Det samlede billede er altså, heldigvis, positivt, men der blev især peget på to områder, hvor man mere end kan ane sorte skyer trække sig sammen.

Det ene område var internationale forhold. Når det gælder de helt store internationale dagsordener, kan Danmark naturligvis ikke alene gøre helt afgørende ting.

Det kan vi derimod i forhold til det andet obs-område, som vismændene peger på. Det er nemlig mangel på kvalificeret arbejdskraft, som er en klar potentiel trussel mod opsvinget.

"Breaking news" er vismændenes konklusioner ikke. Vi har længe i Dansk Erhverv advaret i forhold til, at det volder vores medlemmer kvaler, når de ikke kan få de hænder og hjerner, som de har brug for. De må sige "nej" til ordrer, ligesom nogle må sende udførelsen af ordrer til udlandet.

Begge dele er selvfølgelig dybt problematiske i forhold til dansk økonomi. For vi går simpelthen glip af vækst og arbejdspladser, og det er ikke kun danske virksomheder, som mister noget her. Det er også ledige, som ikke kommer i arbejde, og statskassen som går glip af indtægter, som kunne være blevet brugt til gode ting.

Der er alle mulige gode grunde til at gøre noget ved problemet med manglen på arbejdskraft. Og det er da ikke, fordi det ikke har været på den politiske dagsorden. Problemet anerkendes bredt af de politiske partier. Men det er, som om at der er gået Christiansborg-fnidder i tingene. For det er meget småt med tiltag, der virkelig batter.

I løbet af efteråret kom der for eksempel et regeringsudspil om udenlandsk arbejdskraft. Det blev diskuteret ivrigt, men forhandlingerne brød sammen. Vi kom ikke videre. Ærgerligt. For Danmark bliver rigere, når udlændinge kommer hertil for at arbejde. Det er vitterligt ikke et spørgsmål om enten dansk eller udenlandsk arbejdskraft. Det er et spørgsmål om både-og. Den nuance burde der virkelig være plads til i de politiske diskussioner.

Jeg vil her ønske jer alle en glædelig jul, og så er mit fromme juleønske, at 2019 må blive året, hvor et flertal af Folketingets partier hæver sig over ævl og kævl og får lavet nogle gode aftaler, som betyder, at danske virksomheder har den arbejdskraft til rådighed, som de har brug for. Til gavn for både dansk erhvervsliv og for Danmark.