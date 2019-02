Erhvervsklummen: Drop skræmmekampagnen mod netbutikkerne - og styrk dansk handel

Skal nethandel ødelægge byerne?

Sådan spørger detailhandelsrådgiver Bruno Christensen i et debatindlæg i Dansk Handelsblad, hvor han opfordrer til at "... forene os i kampen mod at lade nethandlen ødelægge detailhandlen - og vores byer".

Det er desværre ikke første gang, at jeg hører udsagn som dem, Bruno Christensen kommer med.

Viborg Kommune har eksempelvis lanceret lygtepælskampagner, der opfordrede kunderne til at støtte de lokale butikker frem for netbutikkerne.

Som adm. direktør i Foreningen for Dansk Internethandel repræsenterer jeg danske netbutikker, der hver dag knokler for at drive en forretning, der bidrager til det danske samfund. Men jeg ser også mig selv som repræsentant for dansk handel generelt, da mange af vores medlemmer også har fysiske butikker. Derfor bliver jeg både ophidset og bekymret, når jeg møder disse skræmmekampagner.

Skræmmekampagnerne er nemlig med til at skade dansk handel - både den på strøget og den på nettet.

Sandheden er, at kunderne har besluttet sig - de handler der, hvor det er mest bekvemt for dem. Nogle gange er det på nettet, andre gange er det i den fysiske butik. Det ved butikkerne i Viborg, og det ved Bruno Christensen. Men i stedet for at udnytte den viden, fremstiller de netbutikkerne som fjender og forsøger at skubbe kunderne tilbage til en handelsmåde, der ikke giver mening for dem.

Er næste skridt at bremse Google og Microsoft for at styrke postvæsenet? Eller køre kampagner mod Netto og Fakta for at få flere små kolonialbutikker?

Forhåbentligt ikke, for det er ikke vejen frem. Lad os i stedet forholde os til virkeligheden.

Jeg anerkender, at nogle fysiske butikker må lukke. Men jeg anerkender ikke fremstillingen af netbutikkerne som en flok glubske "by-ødelæggere", der med umættelig appetit sluger den ene fysiske butik og handelsby efter den anden.

Fremstillingen er passende, hvis man vil lave en skræmmekampagne, men den stemmer ikke overens med virkeligheden.

Analyser viser, at mange kunder stadig foretrækker de fysiske butikker, og at der er flere kunder, der søger efter varer på nettet, end kunder der køber på nettet. Hvis de fysiske butikker vil have fat i kunderne, bør de bruge ressourcer på at være synlige på nettet fremfor i lygtepælene - og satse endnu mere på god service og kundeoplevelser, der giver kunderne en grund til at handle i den fysiske butik.

Butikker og handelsstandsforeninger kan også med fordel kigge mod den tyske by Wuppertal. Byen har skabt en digital platform for fysiske, lokale butikker og har givet butikkerne undervisning i digitale forretningsformer. Det har givet de digitale kunder nemmere adgang til de lokale, fysiske butikker, og butikkerne adgang til kunderne, der ellers ville handle hos Amazon eller Zalando. Både butikker og kunder er glade for løsningen, som er kopieret af flere andre byer.

Hvis vi vælger at bruge tid og kræfter på at bekæmpe de danske netbutikker, risikerer vi, at kunderne i endnu højere grad kigger mod udenlandske giganter som Amazon og Alibaba, der for alvor kan ændre det danske handelsliv. Derfor skal vi droppe skræmmekampagnerne og sammen finde løsninger, der kan styrke dansk handel.