Energiselskaberne lægger direktørlønninger åbent frem

15 anbefalinger fra Dansk Energi

1. Opstil mål for involvering af ejere og gør det så nemt som muligt at udøve aktivt ejerskab og kontrol med bestyrelsen.2. Definér en transparent politik for værdiskabelse - og brug den til løbende opfølgning.



3. Oprethold en åben, løbende dialog mellem koncern og interessenter.



4. Tilrettelæg bestyrelsesarbejdet sådan, at bestyrelsen løbende sætter og evaluerer den strategiske retning for koncernen.



5. Før kontrol med koncernens politik for og arbejde med transparent funktionel adskillelse af monopol og kommercielle aktiviteter.



6. Sæt rammer for bestyrelsens størrelse og organisering med blik for, at bestyrelsesarbejdet skal kunne foregå effektivt, dynamisk og strategisk.



7. Lav årligt en redegørelse for de nødvendige kompetencer og den optimale sammensætning af bestyrelsen.



8. Prioritér kriteriet om uafhængighed af særinteresser i redegørelsen for de nødvendige kompetencer og den optimale sammensætning af bestyrelsen.



9. Muliggør, at der kan vælges eller udpeges bestyrelsesmedlemmer ud fra en særlig kompetencemæssig betragtning.



10. Beskriv de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer i relation til koncernens drift og udvikling - og evaluér løbende.



11. Deltag løbende i uddannelsesforløb med fokus på såvel god selskabsledelse som branchens og markedets specifikke dynamik og udvikling.



12. Udform en klar og overskuelig vederlagspolitik og offentliggør det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager.



13. Lav tydelige retningslinjer for sponsorater, der er begrænset til målrettede, specifikke segmenter eller situationer.



14. Understøt en nødvendig dialog og informationsudveksling med koncernens revisor.



15. Etablér en whistleblower-ordning.