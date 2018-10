Eksporten af varer tog et dyk i august

Selv om der er godt gang i den internationale økonomi satte vareeksporten fra Danmark sig i august. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Vareeksporten dækker over eksport af fysiske ting som maskiner, fødevarer og medicin. Den samlede eksport dækker over service, der tæller mere uhåndgribelige ting som konsulenttimer og knowhow.

- Eksporten faldt i august med 1,9 procent, mens importen omvendt steg med 1,0 procent. Faldet i eksporten skal ses i sammenhæng med, at eksporten de seneste tre måneder er steget 4,1 procent sammenlignet med de foregående tre måneder, skriver Danmarks Statistik.

Den faldende eksport har samtidig trukket betalingsbalancen ned med 5,6 milliarder kroner til 8,7 milliarder kroner. Betalingsbalancen dækker over forskellen i kroner på eksport og import.

Tallene vækker bekymring hos Dansk Erhverv.

- Set i lyset af solid vækst i både USA og Europa vil man forvente, at eksportvæksten var højere.

- Der kan være flere forklaringer på den svage udvikling. Den danske krone er blevet styrket hen over det seneste år. Det betyder alt andet lige, at det bliver dyrere for danske virksomheder at afsætte varer i udlandet, skriver økonom hos Dansk Erhverv Kristian Skriver i en kommentar til tallene.

En af stenene i skoen er også Storbritannien, hvortil Danmark eksporterer store mængder fødevarer og maskiner. Men Storbritanniens kommende farvel til EU har skabt uro og har sat sig i økonomien.

Det britiske pund er blevet stærkt svækket, og det gør det dyrere for briterne at købe danske varer.

- Eksporten til EU er steget 0,7 procent i årets første otte måneder sammenlignet med sidste år. Det er særligt eksporten til Storbritannien, der lider, noterer økonom hos Arbejdernes Landsbank Anders Christian Overvad i en kommentar.

- Kronen er styrket overfor det britiske pund, hvilket gør danske varer dyrere for briterne. Vareeksporten til briterne er faldet med 21,3 procent i årets første otte måneder, når man sammenligner med samme periode sidste år.