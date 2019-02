Eksperter: Bech-Bruun gik for langt i rådgivning af tysk bank

Et af Danmarks største advokatfirmaer, Bech-Bruun, gik for langt, da det rådgav den tyske North Channel Bank.

Det fastslår to eksperter efter at have gennemgået Bech-Bruuns rådgivning til den tyske bank i dokumenter, som Politiken og DR er i besiddelse af.

Den tyske bank er af myndighederne mistænkt for at have spillet en central rolle i sagen om svindel med dansk udbytteskat for 12,7 milliarder kroner.

At rådgivningen havde fundet sted blev afsløret af Skatteministeriet i november, men det nye dokument viser i detaljer, hvordan Bech-Bruun rådgav banken.

I det 14 sider lange dokument, som bærer Bech-Bruuns navn, beskrives transaktioner med danske aktier og tilbagebetaling af udbytteskat til amerikanske pensionsfonde.

- Hvis Bech-Bruun ikke kunne se, at de rådgav om transaktioner, som i hvert fald var en overtrædelse af loven, og mere sandsynligt en bedragerisk skattemodel, så var de temmelig naive, siger Torsten Fensby, svensk jurist og ekspert i international skattepolitik til Politiken.

Også Peter Løchte Jørgensen, professor i finansiering ved Aarhus Universitet, har gennemgået dokumenterne.

- Det må have stået lysende klart, at de vurderede på en idé, som ikke var helt fin i kanten, siger han til Politiken.

Amerikanske pensionsfonde modtog ifølge Skattestyrelsen 11 milliarder af de 12,7 milliarder kroner, som de formodede svindlere hentede i statskassen.

Bagmandspolitiet har sigtet to af bankens bagmænd for groft bedrageri.

Hos Bech-Bruun afviser managing partner Simon Evers Hjelmborg kritikken:

- Det er en meget grov beskyldning, at vi skulle have lukket øjnene for potentielle ulovligheder. Jeres eksperter har fundamentalt misforstået præmisserne for en legal opinion som den, vi leverede til den tyske bank, siger han til Politiken.