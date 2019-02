Efter spareplan og stormvejr: Falck vender minus til plus

Det seneste år hos redningstjenesten Falck har budt på spareplan, fyringer og senest en varslet politianmeldelse fra Konkurrencerådet.

Mandag kan ledelsen så fremlægge resultatet af anstrengelserne i 2018 - og det er blevet til vækst i den justerede omsætning og et driftsoverskud.

Væksten i omsætning er dog stort set udelukkende baseret på en voksende afdeling for ambulancedrift.

Andre af Falcks services såsom vejhjælp og healthcare er skrumpet i omfang.

I sidste uge fortalte topchef Jakob Riis, at Falck var nået i mål med sit spareprogram, hvor der skulle fjernes omkostninger for en halv milliard kroner.

Det kan blandt andet ses på bundlinjen, hvor Falck kan melde om et driftsoverskud på over 200 millioner kroner før skat og renter.

Dermed er selskabet tilbage i plus efter at have sluttet sidste år med et driftsunderskud.

Samtidig har Falck benyttet året til at betale af på gælden. Derfor er gælden under 5 milliarder, efter at Falck har nedbragt den med næsten en halv milliard.

Efter at have fremlagt regnskabet for 2018 er Jakob Riis glad for, at Falck har sparet udgifter for en halv milliard i et spareprogram. Og der er mere på vej, varsler han.

- I arbejdet med det program har vi identificeret et potentiale, der er lige så stort for at fortsætte arbejdet i 2019. Så vi kommer til at fortsætte med at effektivisere - og nu ud i dele af Falck, som i første omgang ikke var inkluderet i programmet, siger han.

Spørgsmål: Første spareprogram betød fyringer. Vil det fortsætte?

- Nej, det vil i stigende grad blive effektivisering af processer. Jeg kan ikke afvise, at det fortsætter med at have konsekvenser for ansættelsesforhold. Men det bliver ikke toneangivende i det her program.