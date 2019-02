Selv om 2017's rekorder ikke blev slået, udtrykker Nykredit-chef tilfredshed med årsregnskabet for 2018.

Efter en tur i den syvende himmel i 2017 er Nykredit i 2018 kommet lidt tættere på jorden igen. Det viser realkreditinstituttets regnskab for hele året, der blev lagt frem tirsdag.

Nykredit kan dog stadig bryste sig af indtægter på 12 milliarder kroner, hvilket er to milliarder mindre end sidste år.

Når der er nedskrevet goodwill og betalt skat kan Nykredit glæde sig over et nettoresultat på 5,7 milliarder kroner.

Nykredit er en af de helt store spillere på markedet for boliglån med omkring 40 procent af alle danske boliglån i deres butik.

Koncernchef Michael Rasmussen glæder sig trods tilbagegangen over Nykredits 2018.

- Nykredit skabte i 2018 det næstbedste resultat i virksomhedens historie, siger han i en pressemeddelelse.

- Samtidig blev det endnu et år med kundetilgang og markant vækst i både udlån og formue under forvaltning. Det er meget tilfredsstillende og viser, at den grundlæggende forretning er stærk.

- Det indstilles på den baggrund til generalforsamlingen, at Nykredit for andet år i træk udbetaler halvdelen af resultatet efter skat i udbytte.

I regnskabet kan man læse, at Nykredit Bank har øget sine udlån med 11,5 procent i 2018. Også den formue, som banken forvalter for sine kunder, er vokset - med 17,5 procent.

Ifølge Michael Rasmussen bliver der også det kommende år fokus på at udvide kundegruppen.

- I 2019 vil vi arbejde for, at de seneste års kundetilgang og udlånsvækst fortsætter, så endnu flere boligejere, virksomheder og landmænd bliver kunder i en foreningsejet, finansiel virksomhed, der giver penge tilbage, siger han.

Under Nykredit-koncernen ligger også Totalkredit, som blev opkøbt i 2003. I den del af Nykredit-koncernen er bidragsbetalingen lavere end på noget tidspunkt de sidste fire år, noterer Michael Rasmussen i sine bemærkninger regnskabet.