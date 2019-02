Efter afvist frieri: DSV lurer fortsat på opkøb

Transportselskabet DSV kan med et rekordstort overskud i hånden fortsætte jagten på opkøb.

Transportselskabet DSV havde fremgang i 2018, der bød på det bedste resultat i virksomhedens 43-årige historie.

DSV kommer ud af 2018 med et overskud på knap fire milliarder kroner. Det er en forbedring på omkring en milliard kroner fra året før.

DSV transporterer varer på landevejen, i luften og til søs og har desuden en forretning med at drive lagre for virksomheder.

I 2018 er omsætningen vokset til 79 milliarder kroner, men står det til DSV, skal den vokse markant i årene fremover.

Det kan blandt andet ske gennem opkøb, og i starten af januar bød DSV 26,5 milliarder kroner på den schweiziske rival Panalpina, hvilket i første omgang er blevet afvist.

DSV-direktør Jens Bjørn Andersen siger i en kommentar til regnskabet, at DSV fortsat kigger på opkøb, der kan styrke forretningen.

- I tråd med vores strategi kigger vi fortsat aktivt efter egnede opkøbsmuligheder, og vi er af den opfattelse, at de rette transaktioner kan skabe værdi for alle interessenter, siger han.

Flere iagttagere har spekuleret i, at Panalpinas afvisning er forhandlingstaktik og et håb om, at DSV er klar til hæve sit bud.

DSV blev stiftet i 1976, da ti vognmænd gik sammen under navnet De Sammensluttede Vognmænd.

Siden er selskabet vokset hastigt gennem årene i en kombination af vokseværk og opkøb.

Det seneste store opkøb var i 2016, hvor DSV købte det amerikanske selskab UTI Worldwide for 9,5 milliarder kroner.

Sidste år var DSV også klar til at købe den hollandske konkurrent Ceva, men efter flere forsøg måtte det danske selskab til sidst opgive.

DSV har mere end 47.000 ansatte på tværs af 75 lande i verden.