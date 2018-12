Et EU-tilsyn med elmarkedet er styrket til fordel for grøn omstilling, siger chefforhandler Morten Helveg.

Natten til onsdag, mens Strasbourg var i undtagelsestilstand i jagten på en gerningsmand bag skud på et julemarked tirsdag aften, blev der forhandlet intenst i EU-Parlamentet i den nordøstlige udkant af byen.

Klokken fem onsdag morgen nåede man til enighed om at styrke et fælles EU-tilsyn for elmarkeder (Acer).

Det er en vigtig brik i den grønne omstilling, påpeger europaparlamentarikeren Morten Helveg Petersen.

Han har været chefforhandler for parlamentet i tovtrækkeriet med EU-landene og EU-Kommissionen.

- Det er virkelig vigtigt i forhold til den overordnede vision: Når det blæser i Nordsøen, så skal vi have den grønne strøm ind i kablerne og fragtet ned i Sydeuropa, så det kan fortrænge kul, siger Morten Helveg.

Tilsynet styrkes ved, at det fremover kan træffe beslutninger, og det nu dårligt bemandede kontor skal kunne opkræve gebyrer til dækning af drift. Desuden skal tvister mellem lande ordnes efter senest ni måneder.

EU-landene ønskede 18 måneder.

- Det er helt afgørende for den grønne omstilling, at du har et sådant tilsyn, der også kan gå ind og være hård i filten, når tingene går galt, siger Morten Helveg Petersen.

Tilsynet vil kunne spille en rolle i forhold til den konkrete sag mellem Danmark og Tyskland, hvor tyskerne har begrænset den danske eksport af strøm markant.

Næstformand i EU-Kommissionen Maros Sefcovic mener, at kompromisset vil styrke den frie handel med el over grænserne.

Et stærkere Acer "er nøglen til at opbygge et konkurrencedygtigt indre marked for energi", skriver Sefcovic på Twitter efter mødet.

EU-landene har med Tyskland i spidsen forsøgt at begrænse magten til Acer. Omvendt har kommissionen sammen med EU-Parlamentet ønsket et stærkt Acer.

Helveg er som chefforhandler i EU-Parlamentet tilfreds med resultatet.

- Vi havde et kæmpe slagsmål om, hvorvidt Acer må træffe beslutninger. Nogle lande var arge modstandere af det. Det er altså lykkedes at overkomme. Det var ikke givet for to-tre måneder siden, siger han.

Hvis et land blokerer for eksport af strøm over grænsen, kan Acer tage sagen op og bede de nationale tilsyn om at håndhæve fælles regler. Tilsynet kan også bistå EU-Kommissionen, der kan pålægge sanktioner.