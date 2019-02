Driftige brødre har skabt et erhvervseventyr

VESTER VEDSTED: Det er gået stærkt for brødrene Thomas og Jeppe Lolk fra Vester Vedsted som for mindre end 14 måneder siden startede deres fælles firma, Lolks Industrial Services på en nedlagt gård i Vester Vedsted. Da de startede den 1. januar 2018 var de foruden de to brødre kun yderligere en svend, men nu her godt et år senere er de ti fastansatte. De havde i 2018 en omsætning på 12 millioner kroner og til trods for store investeringer i maskiner og udstyr lykkedes det dem også at få et plus på bundlinjen. Og lige nu er de godt i gang med næsten at fordoble firmaets produktionsareal med en tilbygning i form af ekstra 320 kvadratmeter til den eksisterende fabrikshal.

- Det er gået noget stærkere, end vi havde forventet, da vi gik i gang. Efter tre måneder var vi otte fastansatte. Nu er vi så ti, men her i 2019 stopper vi lige op og konsoliderer firmaet. På længere sigt vil vi gerne op på 15-20 fastansatte medarbejdere, men lige nu trækker vi vejret, lyder det fra storebror Thomas på 32 år.

Han er oprindelig uddannet tømrer, og har så ellers prøvet lidt af hvert. Lige fra et job som skolelærer, til pedel og fem år som jagtguide i vildmarken i Canada. Lillebror Jeppe på 30 år gik i 2004 i lære som rustfast kleinsmed. Han blev udlært fire år senere og har altså nu i 2019 15 års erhvervserfaring som sådan, og for fire år siden startede han så eget firma, Lolks Smede- og Montage, som de to brødre nu har bygget videre på i form af deres fælles firma. Her er de specialister i alle former for rørløsninger i både rustfri rør og plasticrør, installationer og service til blandt andet biogasanlæg, rensning af forurenet spildevand, og på godt et år har de fået banket en stor og meget differentieret kundekreds op.