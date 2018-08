Dokumenter afslører løgnagtige bankfolk efter milliardforlig

Intern dialog hos storbanken RBS før og under finanskrisen er fremlagt fra de amerikanske myndigheder.

Ansatte og ledere hos den britiske storbank RBS vidste fuldt ud, at de solgte enormt risikable, ødelæggende og tæt på værdiløse produkter til deres kunder før finanskrisen.

Det viser dokumenter fra RBS' 4,9 milliarder dollar store forlig med den amerikanske stat, der er fremlagt på det amerikanske justitsministeriums hjemmeside.

Finanskrisen opstod i høj grad, fordi banker solgte amerikanske boliglån af ekstremt ringe kvalitet for milliarder og atter milliarder af dollar verden over.

Da markedet kollapsede, kollapsede også alle de værdipapirer, der var bundet op på det.

- Udstederne vidste, at det var totalt fucking skrald. Men de sagde basalt set: Vi har brug for mere volumen. Vi er ligeglade, sagde RBS's topchef for udlån allerede i 2007 internt i banken.

Uden at den holdning altså blev delt med de kunder, RBS stadig solgte papirerne til. Blandt andet en gruppe nonner, der endte med at tabe 96 procent af deres investering.

Dokumenterne viser også, at RBS' ledende ansatte var opmærksomme på, at de så godt som slet ikke kontrollerede kvaliteten af de lån, de solgte videre.

- Sammenlignet med resten af Wall Street laver vi den mindste kontrol og smider færrest lån ud, skrev en seniorhandler i 2006, mens en analytiker internt kaldte kontrolprocessen for "bare en gang bullshit."

Når RBS rent faktisk kontrollerede, hvad de solgte, fandt de ekstremt mange fejl.

Ifølge dokumenterne fandt RBS i bare en enkelt udstedelse 600 fejl i 563 kontrollerede lån. Blandt andet at ratioen mellem gæld og indkomst hos låntageren var undervurderet med 2700 procent.

I et andet eksempel fra 2007 beskrev banken internt en gruppe lån, der blev solgt videre, som "en masse overskydende lån og lort" samt at værdiansættelsen var "bullshit".

Selv om bankens ansatte selv påtalte massiv og vilkårlig fusk i lånene, arbejdede de bevidst for at skjule dette for kunderne.

Ved et salg til en kunde var der bekymring over kvaliteten i 2007, hvilket udløste svaret fra en chef i banken:

- Ah min gud, er der ingen, der har lyst til at tjene penge her i huset længere?

Samtidig anfører rapporten, at ledelsen i RBS fra 2005 til 2008 ikke bare var bevidst om kvaliteten af deres produkter og de potentielle skadevirkninger, men også lavede jokes om det.

- Jeg tror aldrig, at dine forældre havde forestillet sig, at de ville have en søn, der ville ødelægge boligmarkedet i det rigeste land i verden, skriver en ven til en chefhandler i banken.

- Jeg bryder mig ikke om ordet ødelægger. Jeg er mere komfortabel med "alvorlige skader", svarer chefhandleren.

RBS var tæt på kollaps, da krisen kom og måtte reddes af den britiske stat for 45 milliarder pund - 377 milliarder kroner ved torsdagens kurs.