Direktør forlader Danske Bank efter hvidvaskskandale

Lars Mørch, medlem af direktionen i Danske Bank blandt andet med ansvar for den baltiske forretning, har sagt op. Det oplyser banken.

Formanden for Danske Banks bestyrelse, Ole Andersen, respekterer Lars Mørchs beslutning, lyder det i meddelelsen.

- Selv om undersøgelserne af forholdene omkring den estiske non-resident portefølje endnu ikke er afsluttet, står det nu klart, at banken burde have igangsat grundigere undersøgelser på et tidligere tidspunkt, end det var tilfældet.

- Sådanne undersøgelser ville have givet os forståelse for problemernes fulde omfang tidligere og medført hurtigere handling. Vi har drøftet denne situation med Lars Mørch over de seneste uger, siger han i meddelelsen.

I en stribe historier skrevet af Berlingske Business er det kommet det frem, at bankens estiske afdeling er blevet brugt til ulovlige transaktioner og hvidvaskning.

Blandt andet har avisen fortalt, at den russiske præsident Vladimir Putins familie samt Ruslands efterretningstjeneste FSB var blandt de bagmænd, der hvidvaskede store beløb gennem konti i Danske Banks estiske filial.

Det fremgår ifølge Berlingske af en whistleblowerrapport skrevet af en chef i Danske Bank-koncernen. Rapporten blev sendt til Danske Banks direktion allerede i december 2013.

I whistleblowerrapporten, som Berlingske har haft adgang til, blev direktionen desuden advaret om, at Danske Bank selv havde noget i klemme.

I rapporten står, at Danske Bank "formentlig selv havde begået en forbrydelse" og sandsynligvis havde "assisteret med hvidvask".Danske Bank har sat en intern undersøgelse i gang. Resultatet ventes i løbet af 2018.

Lars Mørch har været ansat i Danske Bank siden 1999. Han har været ansvarlig for Business Banking siden 2012, herunder International Banking, som inkluderer den baltiske forretning.