Deutsche Bank får første overskud siden 2014

Efter tre år med underskud formåede Deutsche Bank i 2018 at lande et overskud - om end det er et lille et af slagsen sammenlignet med bankens storhedstid.

Deutsche Bank tjente sidste år 2,6 milliarder kroner mod et minus på 5,5 milliarder kroner i 2017.

Banken var i tiden op til finanskrisen en af de mest toneangivende i den internationale finansverden, men efterfølgende tabte den store summer på investeringer og har måttet betale store bøder for ulovligheder.

Deutsche Bank har blandt andet måtte betale en bøde på knap 50 milliarder kroner i USA for tvivlsom markedsføring i forbindelse med salg af realkreditobligationer op til finanskrisen.

Banken har også været indblandet i sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial, da de to banker gennem en årrække havde et samarbejde i Estland.

Deutsche Bank er i øjeblikket midt i en stor sparerunde, hvor det skal skille sig med omkring 7000 ansatte, så det kommer ned under 90.000 ansatte.

- At vi igen er overskudsgivende viser, at Deutsche Bank er på rette spor, siger topchef Christian Sewing i en kommentar til regnskabet.

- I 2019 vil vi både fokusere på at skære omkostningerne, men også på at lave fokuserede investeringer i at vokse. Vi går efter at øge profitabiliteten markant gennem året og gående fremad, siger han.

Ud over besparelserne arbejder banken på at finde en løsning, der kan rette op på bankens skrøbelige finanser.

En af mulighederne er en regeringsstøttet fusion med Commerzbank, men det har Deutsche Bank hidtil været afvisende over for - i hvert fald på den korte bane.

Torsdag skrev Bloomberg News, at banken kan blive tvunget den vej til sommer, hvis der ikke er en afklaring.