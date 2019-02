Det smarteste ved 5G har vi ikke tænkt på endnu

Han nævner begrebet Internet of Things, der på dansk oversættes til Tingenes Internet. Det beskriver den situation, hvor masser af elektronik forbindes med hinanden i et stort netværk, og som - når det virker - giver mennesker og virksomheder en stribe nye muligheder.

- Der er så uendeligt mange anvendelser, og det er altid sådan med ny teknologi, at der hele tiden dukker nye muligheder op, som man ikke havde tænkt på, men som man ender med at få meget stor glæde af, siger han til avisen Danmark.

Hvis man har en oplevelse af, at internettet kører superhurtigt på mobiltelefoner i dag, kan det være svært at se fidusen ved 5G.

Klart teknologisk fremskridt

Torben Rune fortæller om selvkørende biler, som i de nuværende tidlige udgaver er udrustet med kraftige computere, der skal håndtere de mange data, som kameraer og sensorer opfanger ude i den virkelige trafik.

- Men når du kommer ind i tæt trafik, så er du nødt til at få bilerne til at samarbejde med hinanden, og det kan du kun, hvis der er en kraftig forbindelse ud til bilerne, så de med høj båndbredde og stor præcision kan fortælle hinanden, hvad de oplever, siger Torben Rune.

Her er 5G bygget op på en måde, der gør det muligt at kommunikere uden forsinkelse, og det er afgørende i trafikken - og et eksempel på et klart teknologisk fremskridt i forhold til de nuværende mobile netværk.

5G løser dog ikke alle problemer. Hvis båndbredden, altså hastigheden på internettet, er høj, vil rækkevidden af netværket samtidig være lavt.

Derfor kommer vi til at se talrige nye antenner i bybilledet. Det er antennerne, der gør netværket trådløst og sikrer kontakt mellem alt fra mobiltelefoner til biler, droner og anden elektronik.

Hvis antennerne skal levere den store kapacitet, har de hver især behov for en lynhurtig fiberforbindelse af den type, som TDC og flere af energiselskaberne igennem mange år har gravet ned i jorden.

- Der kommer antenner i vores lysmaster, på husgavle og i parkeringsanlæg. Alle vegne. Og hver eneste af dem, skal have en fiber, så der bliver et nyt stort marked for fiberoperatørerne, siger Torben Rune.

At 5G har en høj kapacitet løser ikke udkantsproblemerne, hvor teleselskaberne i årevis er blevet kritiseret for manglende dækning i yderområderne.

Det skyldes igen, at rækkevidden bliver lav, hvis hastigheden skal være høj.

- I udkantsområder står antennemasterne stadig med store mellemrum, og der giver 5G ikke de store båndbredder. Det gør 5G kun, hvor masterne står tæt, siger Torben Rune.