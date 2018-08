Den svenske krone har ikke været billigere i ni år

Man skal tilbage til sommeren 2009 for at kunne købe en svensk krone så billigt, som det er tilfældet nu.

Siden nytår er det blevet billigere og billigere for danskere at tage til Sverige for at købe ind. Den svenske krone er faldet markant, og onsdag rammer valutaen et niveau, der ikke er set siden 2009.

En svensk krone kan onsdag anskaffes for 0,697 danske kroner. I juni var prisen 0,74 kroner og ved årets start 0,76 danske kroner. Ved det seneste højdepunkt i 2012 kostede en svensk krone 0,91 kroner.

- Det er ikke, fordi det går frygteligt for svensk økonomi. Men på det sidste har flere nøgletal vist en svækkelse.

- Så det går ikke helt så hurtigt, som det har gjort. Det gælder også boligmarkedet, hvor der er nogle tegn på afmatning, siger cheføkonom hos Danske Bank Las Olsen.

Samtidig er der nervøsitet for, om det svenske valg kan give politisk uro.

Den svage økonomiske udvikling rammer ind i det store spørgsmål på valutamarkedet, når det kommer til den svenske krone. Nemlig om Riksbanken vil hæve renten i år, som den har signaleret.

Stigende renter har det med at styrke en valuta, da afkastet på valutaen bliver større. Sverige har længe haft negative renter.

Meldingen fra Riksbanken har været, at de vil stige i år. Men det bliver der nu sat spørgsmålstegn ved. For med den svagere vækst bliver det sværere for Riksbanken at holde inflationen på to procent.

- Lige nu er den svenske inflation faktisk på de to procent, men det er midlertidige effekter.

- Så Sverige og Riksbanken har brug for en svækkelse af valutaen for at få inflationen op. Så forventningerne til en rentestigning bliver mindre og mindre, siger Las Olsen:

- Det er selvfølgelig ikke så rart for svenskerne, at priserne stiger. Men på længere sigt vil inflation give pris- og lønstigninger.