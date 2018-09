Den digitale indkøbskurv bliver oftere fyldt af madvarer

Det er blevet mere populært at købe dagligvarer på nettet de seneste år, hvor flere supermarkeder byder sig til og leverer direkte til hoveddøren.

23 procent af danskerne har inden for det seneste år købt dagligvarer på nettet, hvilket er en stigning fra ni procent i 2008. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Netsupermarkedet Nemlig.com har eksisteret siden 2010, men også flere af de store supermarkeder som Føtex og Kvickly har åbnet for levering af dagligvarer.

- Danskerne har i stigende grad vænnet sig til, at der er flere interessante muligheder på nettet. Køb af dagligvarer er for mange en rutinesag, og det har taget tid at vænne sig til, at man nu også kan købe på nettet, siger Malthe Munkøe, der er analysechef i Dansk Erhverv.

Han fremhæver desuden, at mange supermarkeder først for alvor er begyndt at satse på nettet de seneste år.

- Det er der flere forbrugere, der har fået øjnene op for - blandt andet travle børnefamilier og storbysingler, siger Malthe Munkøe

Alligevel er dagligvareindkøb på nettet ikke et fænomen, som størstedelen af befolkning har taget til sig.

Malthe Munkøe peger blandt andet på kort holdbarhed på madvarer og hurtig levering som årsager.

- Der er en udfordring med logistik. Dagligvarer er en varetype, hvor det er nødvendigt at nedkøle under transporten, og kunderne forventer ofte at få varerne hurtigt, siger Malthe Munkøe.

De mest populære varegrupper på nettet er billetter til blandt andet koncerter og teatre, hvor 68 procent har købt dem på nettet mod 48 procent for ti år siden.

Også tøj og møbler ender oftere i den digitale indkøbskurv. 65 procent har købt tøj eller fritidsudstyr det seneste år, mens 48 procent har handlet møbler eller andre husholdningsartikler.

Ifølge Foreningen for Dansk Internethandel var den samlede e-handel på 56,9 milliarder kroner i Danmark sidste år. Det var en stigning på 13 procent på et år.