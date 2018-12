Den Europæiske Centralbank slutter historisk opkøbsprogram

Et historisk opkøbsprogram fra Den Europæiske Centralbank udløber som ventet med december måned. Det oplyser centralbanken i en meddelelse efter et rentemøde i banken torsdag.

På mødet blev centralbankens ledelse enig om at holde renten i ro. Samtidig varsler centralbanken, at "renten forventes at forblive i ro på det nuværende niveau gennem sommeren 2019".

Det var ventet, at centralbankens opkøb ville stoppe med udgangen af året. I meddelelsen har banken dog tilføjet, at den vil "geninvestere" udbytte fra de allerede købte statsobligationerne.

Centralbanken har siden programmets start i 2015 købt statsobligationer i eurolande for et beløb, der svarer til 19.000 milliarder kroner, for at holde prisen på at låne penge nede.

Det svarer til ni års bruttonationalprodukt i Danmark.

Det var en del af centralbankchef Mario Draghs plan for at sætte skub i økonomierne blandt de lande, der har den fælles europæiske mønt, euroen.

- Obligationsopkøb har været et af de markante tiltag, der har skullet genrejse økonomien oven på krisen, siger cheføkonom Las Olsen fra Danske Bank i en skriftlig kommentar.

- De mange penge er nogle, som ECB simpelthen har skabt selv. Centralbanker har så at sige skriveadgang til deres netbank og kan på den måde nemt få råd til store indkøb.