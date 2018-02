Danske selskaber snyder sig selv for handelsaftale-fordele

Danske og europæiske virksomheder snyder sig selv for mange penge hvert år, fordi de ikke udnytter EU's mange handelsaftaler.

Det kan blive rigtigt dyrt, når de lukrative aftaler med Canada og Japan indfases, advarer organisationerne Dansk Erhverv og DI. Det skriver Finans.

- Mange virksomheder har vanskeligt ved at overskue reglerne for, hvornår en vare er lavet i EU og dermed kan komme ind under en aftale. Der er også nogle virksomheder, som ikke er opmærksomme på, at de kan få en fordel, og som dermed snyder sig selv for penge, siger Peter Bay Kirkegaard, senior chefkonsulent i DI, til Finans.

Eksportører i EU betaler 72 milliarder euro (cirka 535 milliarder kroner) for meget ved ikke at udnytte de lavere toldsatser i områdets mere end 50 frihandelsaftaler i dag. Det viser en ny rapport fra FN's handelsenhed UNCTAD. Kun 67 procent af eksporten til aftalelandene udnytter de lavere toldsatser, viser den.

Herhjemme tog det eksempelvis danske virksomheder flere år at afkode aftalen med Sydkorea, der trådte i kraft i 2011.

I 2014 var kun 48 procent af de danske industrivarer ifølge Udenrigsministeriet solgt med de lavere toldsatser i aftalen.

I 2015 var tallet steget til 59 procent, mens man skulle helt frem til 2016, før andelen var oppe på 72 procent.

Aftalerne med Canada og Japan, som henholdsvis er trådt i kraft og færdigforhandlet, giver ifølge Dansk Erhverv meget fordelagtige betingelser for tekstil- og landbrugsvarer.

Chefkonsulent Michael Bremerskov håber, at virksomhederne vil udnytte hurtigt.

- Både Japan og Canada er kæmpe markeder, hvor man vil kunne komme billigt ind med aftalerne. Gør virksomhederne det ikke, fordi de måske ikke kan overskue reglerne, er det at betragte som at smide penge ud i luften, siger Michael Bremerskov Jensen til Finans.