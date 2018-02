Danske lufthavne havde historisk travlt i 2017

Der var flere afrejsende passagerer i danske lufthavne i 2017 end nogensinde før. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

I alt var der 17,5 millioner afrejsende passagerer, en stigning på én procent.

- Det skyldes en stigning i den internationale rutetrafik på 273.000 passagerer eller to procent i perioden.

- Der var især fremgang for den internationale rutetrafik i Billund og Aalborg med henholdsvis 203.000 og 24.000 flere passagerer, svarende til stigninger på 20 og 13 procent, skriver Danmarks Statistik.

Den klart største danske lufthavn er fortsat Kastrup. Med 14,6 millioner passagerer stod lufthavnen for 83 procent af trafikken sidste år. Den næststørste lufthavn er Billund med 1,7 millioner passagerer.

Mens det er gået solidt frem for den internationale trafik, er den nationale luftfartstrafik dog faldet over en bred kam. Indenrigstrafikken faldt med fire procent.

Dermed endte den i året på 1.865.000 passagerer, 84.000 færre end i 2016.

Bag de tal ligger et fald på omkring 50.000 i den almindelige rutetrafik og et stort fald til 44.000 i taxitrafikken.

Tallene for lufthavnene afspejler udmeldinger mandag fra rejseselskaber om, at det går godt.

- Jeg tror også, jeg kan tale for hele branchen, når jeg siger, at prisfald ikke er en trend, vi oplever, sagde direktøren for rejseselskabet Spies, Jan Vendelboe, og fortsatte:

- Lav arbejdsløshed og flere penge mellem hænderne kombineret med det ganske triste vejr i sommer og her i vinteren gør, at det går godt. Vi ligger væsentligt over salget fra sidste år.

Det blev bakket op af pressechefen for TUI i Danmark, Christian Grandjean, der kunne fortælle om et stort salg til både sommer- og vintersæsonen.