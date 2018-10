Danske høreapparatsproducenter presset af amerikansk nyt

Aktierne i høreapparatsproducenterne WDH og GN falder mærkbart på børsen mandag. Det sker, efter at konkurrenten Bose har introduceret et nyt høreapparat og har fået det godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder.

Høreapparatet er billigere end de eksisterende, og brugerne kan selv tilpasse det. Dermed kan det blive det første i en helt ny kategori af høreapparater.

Sydbanks senioranalytiker Morten Imsgard mener dog, at kursreaktionen er for voldsom. Både WDH's og GN's aktier falder mere end syv procent.

- Kursfaldet virker meget overgjort for mig. For nok er Boses apparat blevet godkendt, men man har ikke givet lov til, at det kan sælges uden om de eksisterende kanaler i form af audiologer, siger Morten Imsgard.

Udsigten er, at USA indfører nye regler, hvor høreapparater kan sælges i håndkøb og lader en stribe billigere apparater til mindre høretab komme til. Men den udvikling var ikke ventet før om flere år.

For nuværende bliver høreapparater solgt via specialiserede kanaler med godkendte audiologer. Det giver høje priser og store overskud for producenterne, der samtidigt har kunnet sætte sig tungt på markedet.

- Jeg tror, at de store spillere er blevet taget lidt på sengen, og derfor ser vi nu, at aktierne falder syv-otte procent. Industrien ryster nok lidt i bukserne nu.

- Det kan være et signal om, at det monopol, som de her fem til seks store spillere har, ikke er så stærkt, som man tidligere havde troet. Det kan faktisk være muligt for andre spillere at penetrere markedet, siger Ole Henrik Bang-Andreasen, analytiker hos ABG Sundal Collier, til Ritzau Finans.

Hos Sydbank er Morten Imsgard rolig.

- Jeg er ikke så bekymret for, at det eksisterende marked bliver smadret. Høreapparater er langt hen ad vejen individuelle og skal tilpasses den enkeltes behov.

- Derfor er det langt fra alle, der vil kunne klare sig med et mere generisk høreapparat, som man selv skal sidde og tilpasse, siger Morten Imsgard.

De amerikanske sundhedsmyndigheder skriver i sin godkendelse af Boses apparat, at det stadig skal følge gældende regler og altså kun må sælges i eksisterende kanaler.

Myndighederne kan dog snart være klar til at åbne for høreapparater i håndkøb.