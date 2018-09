Danske Banks topmand havde fokus på Estland allerede i 2010

Danske Banks direktion og topchefen, Thomas F. Borgen, var allerede i 2010 opmærksomme på de mange russiske transaktioner i Estland. Det viser en intern rapport, der er offentliggjort onsdag morgen.

Thomas F. Borgen var fra 2009 til 2012 øverste ansvarlig for den estiske filial.

Den interne undersøgelse, der er foretaget af advokatfirmaet Bruun og Hjejle, skriver, at Thomas F. Borgen ifølge e-mails allerede i februar 2010 havde fokus på den estiske afdeling.

- I marts 2010 var der bekymring på et direktionsmøde om de mange russiske transaktioner, hvortil Thomas Borgen sagde, at han "havde heller ikke fundet noget, der gav anledning til bekymring".

- Vi har ingen oplysninger om Thomas Borgens grundlag for denne udtalelse, skriver advokatfirmaet Bruun og Hjejle, der har stået for undersøgelsen.

På et direktionsmøde i september 2010 tog Thomas Borgen igen porteføljen af udenlandske kunder op, men medarbejdere sagde, at de var "komfortable" med situationen.

Efterfølgende kommer der ingen advarsler fra Estland, og Borgen bliver i september 2013 udnævnt til administrerende direktør for hele Danske Bank.

- I oktober 2013 kom et andet medlem af direktionen med oplysninger om den forretningsmæssige gennemgang af non-resident porteføljen og udtalte, at "the proportion of business needed to be reviewed and potentially reduced" (andelen af forretninger skulle gennemgås og potentielt reduceres, red.).

- Thomas Borgen henviste til "the need for a middle ground" (behovet for en mellemvej red.). Thomas Borgen har forklaret, at han ikke erindrer, hvilken "middle ground" (mellemvej red.) han henviste til, og vi har ikke fundet nærmere oplysninger herom, skriver Bruun og Hjejle.

Den estiske portefølje af mistænkelige kunder bliver igen diskuteret i andet halvår 2014. På et bestyrelsesmøde anbefaler Thomas F. Borgen, at man hurtigt lukker ned for de udenlandske kunder.

- (En hurtig nedlukning, red.) kan signifikant ramme salgsprisen, sagde Borgen.

Efterfølgende råbte Danske Banks interne revision vagt i gevær, og i 2015 blev der lukket ned for kunderne i den estiske filial.

I 2017 gravede Berlingske Business sagen frem, og siden da blev den interne undersøgelse igangsat.

Mens Thomas F. Borgen har ansvaret for banken, finder Bruun og Hjejle ikke, at han har gjort noget juridisk forkert.

- Ud fra en helhedsbetragtning og af de ovennævnte grunde vurderer vi, at Thomas Borgen ikke overtrådte de retlige forpligtelser, som udgjorde en del af hans ansættelse i banken som administrerende direktør fra september 2013 til 2017, skriver advokatfirmaet.