Danske Banks kunder er mere utilfredse efter hvidvasksag

Danske Banks kunder er blevet mindre tilfredse det seneste år, hvor banken har været centrum i en stor sag om hvidvask for milliarder.

Det viser en undersøgelse fra det uafhængige selskab Epsi, der årligt måler bankkunders tilfredshed i hele Norden.

På et indeks fra 0-100 er Danske Bank faldet 6,2 point til 65,4, når det gælder privatkunder. For erhvervskunder er faldet 3,3 point til 68,8.

- Danske Banks fald kan primært forklares af store tab på deres image omkring samfundsansvar og pålidelighed, skriver Epsi.

Danske Bank ligger næstnederst på kundetilfredshed hos de private kunder, hvor kun Nordea scorer lavere.

For erhvervskunder har Nykredit og Nordea dårligere placeringer.

Danske Bank har det seneste år været i fokus som følge af sagen om hvidvask i bankens estiske filial, hvor store pengebeløb er blevet overført for mistænkelige kunder fra alt fra Rusland til De Britiske Jomfruøer.

Banken har trukket mange overskrifter i ind- og udland, og myndigheder i flere lande efterforsker sagen, der også har ført til et farvel til administrerende direktør Thomas Borgen.

Faldet i kundernes tilfredshed med Danske Bank kommer efter fem år med fremgang.

Trods faldet i 2018 er kundernes tilfredshed samlet set højere end i 2013-2015, hvor Danske Bank også var i modvind.

Det skyldtes blandt andet kampagnen kaldet New Normal - New Standards, hvor banken forsøgte at skabe et billede af sig selv som en ansvarlig og anderledes bank.

Den fik en hård medfart, blandt andet fordi den danske stat finansierede store bankpakker efter finanskrisen.

De mest tilfredse kunder finder man hos Handelsbanken, når det gælder privatkunder.

De mest tilfredse virksomhedskunder er i gruppen "øvrige", der dækker over lokale og regionale banker.

- Der er en tendens til, at det er de mindre og mere lokale banker, som lykkes godt med deres kunderelationer.

- Det er igen blevet tydeligt, at de, som er i top, har et stærkt varemærke - især fordi de opleves som mere pålidelige og nemme at være kunde hos, skriver Epsi.