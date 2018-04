Danske Banks estiske chef forlader sit job

Danske Banks direktør for den estiske forretning forlader banken. Det skriver Berlingske Business.

Det sker, kort efter at en af de højest placerede direktører i Danske Bank Lars Mørch forlod banken som konsekvens af den enorme hvidvaskningsskandale, der har omgivet banken de sidste mange måneder.

- Jeg har fundet nye udfordringer uden for bankverdenen. Det er ikke offentligt, hvad det er endnu, siger den estiske direktør Tõnu Vanajuur til Berlingske Business.

Hvidvaskningsskandalen i Danske Bank er gennem længere tid blevet oprullet af netop Berlingske Business.

Gennem bankens estiske afdeling, der kom til med købet af Sampo i 2006, er der ført milliarder af euro ind i Europa. Penge fra blandt andet Aserbajdsjan og personer tæt på Ruslands præsident Vladimir Putin.

Tõnu Vanajuur har ifølge Berlingske Business været højt placeret i Danske Bank i Estland og været chef for den afdeling, der har været brugt til hvidvaskning, i den periode hvor det er sket.

Han fortæller dog til avisen, at hans farvel til koncernen ikke har noget at gøre med sagen.

Efter en længere periode med historier om sagen i medierne startede Danske Bank sidste år en større intern undersøgelser af, hvad der er sket. Det sker under ledelse af en tidligere chef for Politiets efterretningstjeneste, PET.

Også danske og estiske myndigheder undersøger sagen. Den seneste udvikling var Lars Mørchs opsigelse.

- Vi har jo haft drøftelser med Lars Mørch over de seneste uger. Om han var blevet fyret er et hypotetisk spørgsmål i og med, at Lars Mørch selv har sagt op.

- Men jeg kan ikke udelukke, at det ville have været slutningen på det her, sagde Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, til Ritzau Finans på det tidspunkt.

- Som vi tidligere har sagt, så burde vi have igangsat grundigere undersøgelser på et tidligere tidspunkt, da vi i begyndelsen af 2014 første gang konstaterede, at vi havde en forhøjet risiko og et for dårligt kontrolmiljø i Estland.