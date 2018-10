Danske Banks chefjurist stopper efter hvidvasksag

Danske Bank skal på udkig efter en ny chefjurist, da Flemming Pristed har valgt at forlade sit job.

Det skriver Finanswatch.

Han har været i Danske Bank siden 2013 og forklarer stoppet med, at han de seneste fem år har haft sin andel af store sager.

- Særligt den seneste Estland-sag har været krævende, og det er et naturligt tidspunkt at stoppe, nu hvor banken skifter CEO (administrerende direktør, red.), og bankens interne undersøgelse om Estland-sagen er blevet offentliggjort, siger Flemming Pristed ifølge Finanswatch.

Flemming Pristed fortæller desuden, at arbejdet med at lave en ny organisering af Danske Banks juridiske afdeling er færdiggjort, hvilket også er en årsag til hans afgang.

Han har som chefjurist spillet en stor rolle i den interne efterforskning af sagen om mulig hvidvask i bankens estiske filial.

Flemming Pristed følger dermed administrerende direktør Thomas Borgen ud af døren.

Sidstnævnte sagde op som en konsekvens af sagen om hvidvask i Estland i forrige uge og har mandag haft sidste dag.

Ud over Thomas Borgen og Flemming Pristed har flere andre chefer forladt Danske Bank i kølvandet på hvidvasksagen.

Det gælder Anders Meinert Jørgensen, der har været chef for den afdeling, der skal forhindre hvidvask.

Fortid er også Lars Mørch, der indtil april var ansvarlig for Danske Banks afdeling i Estland. Desuden er den tidligere ledelse i den estiske filial skiftet ud.

Flemming Pristed stopper efter planen inden for en til to måneder. Han har ikke et job på hånden.

Danske Bank har endnu ikke fundet en afløser. Banken er gået i gang med at finde en erstatning.