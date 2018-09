Den anonyme person, som har tippet det amerikanske finanstilsyn, Securities and Exchange Commission (SEC), om hvidvasksagen i Danske Bank, kan blive økonomisk forgyldt, hvis efterforskningen resulterer i en bøde til banken.

Det skriver Børsen onsdag, som også er dagen, hvor Danske Bank fremlægger sin egen undersøgelse af hvidvask i bankens estiske filial.

Ifølge avisen er der i USA en ordning, hvor whistleblowere kan få en dusør for tip, der ender med sanktioner på over én million dollar.

- Det er der flere, der har fået, og enkelte har fået adskillige millioner, siger Kersi Porbunderwalla, der er konsulent i Copenhagen Compliance, til Børsen.

Bagtanken med den økonomiske lokkemad er at få personer i finanssektoren til at informere de amerikanske myndigheder om ulovligheder.

Såfremt oplysningerne er nyttige for SEC's efterforskning, er whistlebloweren berettiget til at få mellem 10 og 30 procent af det beløb, som myndighederne skraber ind fra den finansvirksomhed, der har ageret i strid med lovgivningen.

Det oplyser Mary Inman, der som partner i det amerikanske advokatfirma Constantine Cannon har repræsenteret whistleblowere i en årrække ifølge Børsen.

Den første dusør fra SEC blev udbetalt i 2012. Siden har finansmyndigheden uddelt over to milliarder kroner fordelt på 58 whistleblowere.

- Man skal huske, at whistleblower er en af de mest sårbare stillinger, der findes i verden. Mange whistleblowere er jo både blevet fyret fra deres job, gået fra kone og hjem og nogle har endda begået selvmord, siger Kersi Porbunderwalla til Børsen.

I sidste uge afslørede Wall Street Journal, at det amerikanske justitsministerium, finansministerium og finanstilsyn har rettet blikket mod Danske Bank på baggrund af en klage fra en whistleblower for to år siden.