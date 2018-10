Danske Bank skal polstre kistebunden efter hvidvasksag

Finanstilsynet har bedt Danske Bank lægge endnu fem milliarder kroner ekstra til side i lyset af sagen om hvidvask i Estland, skriver banken i en meddelelse.

I starten af maj præsenterede Finanstilsynet sin afgørelse af ledelsen i Danske Banks ageren i den meget omtalte hvidvasksag i Estland.

Tilsynet foreslog ingen konsekvenser, men udtalte stærk kritik. Der blev dog udstedt otte påbud - krav om, at en virksomhed skal ændre praksis - og en af disse var, at Danske Bank skulle sætte flere penge til side til dårlige tider.

Her var det forventet, at det beløb skulle løbe op i fem milliarder kroner. Men den efterfølgende udvikling i hvidvasksagen betyder, at Finanstilsynet nu vil have banken til at lægge det dobbelte til side.

Bankens midlertidige administrerende direktør, Jesper Nielsen, tager tilsynets afgørelse til efterretning:

- Som tilsynet anfører, har Danske Bank med undtagelse af ét påbud, der kræver yderligere tiltag, enten opfyldt eller iværksat egnede tiltag med henblik på at opfylde de påbud, vi fik i maj måned, siger han i meddelelsen.

- Ud over de tiltag, vi allerede har taget, vil vi fortsætte vores konstruktive dialog med Finanstilsynet og opfylde de resterende påbud.

Finanstilsynet skriver i en pressemeddelelse, at tilsynet vil følge bankens implementering af tiltagene:

- Ændringer i governance- (ledelse, red.) og virksomhedskulturen og genopretning af bankens omdømme har et længere perspektiv.

- Derfor forventer Finanstilsynet, at bankens compliance- (at overholde regler, red.) og omdømmerisici vil være forøget de kommende år, siger Jesper Berg.

Som en konsekvens af kravet fra Finanstilsynet stopper Danske Bank et igangværende aktietilbagekøbsprogram på 10 milliarder kroner, der ellers løb til februar næste år. Der var med udgangen af uge 39 brugt cirka 6,8 milliarder kroner, oplyser banken.

Berlingske Business begyndte i marts 2017 at afdække flere sager om problemer i Danske Banks estiske filial helt tilbage til 2007.

19. september offentliggjorde banken sin egen undersøgelse af sagen. Op mod 6200 kunder har brugt banken til mistænkelige overførsler.

Thomas Borgen - der havde været administrerende direktør i Danske Bank siden 2013 - trådte efter undersøgelsen tilbage.

Banken har endnu ikke offentliggjort en ny topchef.