Danske Bank-sag afslører huller i EU's kontrol med hvidvask

Hvidvask for milliarder af kroner viser, at EU's kontrol med bankerne ikke har været god nok.

Sagen om hvidvask for milliarder i Danske Bank har afsløret store huller i EU's kontrol med unionens banker.

Det skriver Financial Times, der har set en hemmeligt rapport, hvor flere EU-myndigheder advarer om ulovlige pengestrømme i det europæiske banksystem.

Der bliver blandt andet slået ned på, at der er mangler, når de nationale myndigheder og EU-myndigheder arbejder sammen om at opdage hvidvask.

Andrea Enria, der er formand for den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA), mener, at der er behov for et nyt fælles EU-organ.

Det skal sikre, at bankerne laver baggrundstjek af kunder og andre tiltag, der kan forhindre hvidvask.

- Hvis du har et fælles marked, er styrken af kontrollen med hvidvask kun så stærk som det svageste led. Så hvis du har én svag myndighed, så risikerer man, at ulovlige penge kommer ind på det fælles marked, siger Andrea Enria til Financial Times.

Danske Banks hvidvasksag er foregået gennem bankens estiske filial. Berlingske Business har tidligere anslået, at der i perioden 2007-2015 blev hvidvasket for mindst 53 milliarder kroner i filialen.

Tallet kan vise sig at være endnu større. Mandag kunne Financial Times fortælle, at der alene i 2013 var transaktioner for 192 milliarder kroner blandt udenlandske kunder.

Det høje tal dækker dog ikke nødvendigvis kun hvidvask og kan også være interne overførsler i banken.

Ud over Danske Bank er tvivlen om EU's kontrol med hvidvask også affødt af en sag med den lettiske bank ABLV.

ABLV skulle have brudt amerikanske sanktioner ved at hjælpe med finansiering af Nordkoreas atomprogram.

Det er Den Europæiske Centralbank, den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og EU-Kommissionen, som står bag rapporten.