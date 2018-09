Danske Bank kender ikke omfang af lyssky overførsler

Danske Bank har ikke været i stand til at afdække omfanget af mistænkelige transaktioner i Estland, som har været centrum i en stor sag om hvidvask.

Det oplyser Danske Bank i en meddelelse onsdag, hvor banken fortæller, at man vil donere 1,5 milliarder kroner til bekæmpelse af økonomiske kriminalitet.

- Da banken ikke er i stand til fastlægge det præcise omfang af mistænkelige transaktioner foretaget af non-resident kunder i Estland i den pågældende periode, har bestyrelsen besluttet at donere bruttoindtægterne på kunderne fra 2007-2015, svarende til et estimeret beløb på 1,5 milliarder kroner til en uafhængig fond, skriver Danske Bank.

Berlingske Business har tidligere afsløret, at mistænkelige pengestrømme på mindst 53 milliarder kroner er blevet ført gennem bankens estiske filial fra 2007 til 2015.

Danske Bank har det seneste år været i gang med en intern undersøgelse af sagen. Men banken er altså ikke nået frem til, hvor store lyssky overførsler der har været gennem den estiske filial.

Det på trods af at man har gennemgået 15.000 kunder i den estiske afdeling med samlede transaktioner for 1492 milliarder kroner. 6200 af de kunder er undersøgt i bund, og her vurderes "langt hovedparten" at have haft mistænkeligt transaktioner.

Danske Bank har tidligere meldt ud, at man ikke vil tjene penge på de potentielle ulovligheder i Estland, og at man derfor ville donere "op til" 1,5 milliarder kroner til godgørende formål.

Fondens formål bliver nu beskrevet som:

- (fonden red.) vil blive oprettet med det formål at støtte tiltag til bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, blandt andet i Danmark og Estland, skriver Danske Bank.