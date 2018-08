Danske Bank-formand: 50 er blevet afhørt i hvidvasksag

Kritikken har været hård, efter at det er kommet frem, at Danske Bank angiveligt har faciliteret hvidvask for milliarder af kroner gennem en filial i Estland.

I et interview med Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans erkender bestyrelsesformand Ole Andersen, at banken reagerede for sent på advarsler for flere år siden om, at den var helt gal i filialen.

Først i efteråret 2017 satte banken to undersøgelser i gang.

Den ene skal kortlægge, hvilke kunder i Estland der har foretaget mistænkelige transaktioner, mens den anden blandt andet skal fastslå om medarbejdere i Danmark eller Estland skal drages til ansvar.

Forhørslignende interviews er en del af undersøgelsen af, hvem der vidste hvad og hvornår, fortæller Ole Andersen til avisen.

Cirka 50 nuværende og tidligere ansatte har været underkastet et sådant tilnærmet forhør, og Ole Andersen selv er en af dem, oplyser han til Finans.

- Der sidder tre-fire advokater på den anden side af bordet, og det foregår med almindelig retsbeskyttelse, siger han.

Begge undersøgelser ledes af advokatfirmaet Bruun & Hjejle, som ikke kan tvinge nogen til at komme til afhøringerne.

Men advokatfirmaet har haft fri adgang til at udvælge både nuværende og tidligere medarbejdere - herunder bestyrelsesmedlemmer og direktører på koncernniveau og i Estland.

- Det er frivilligt, om man vil deltage i de forhørslignende interviews. Et antal tidligere ansatte har valgt at sige pænt nej tak, siger Ole Andersen.

Indtil videre er ingen tidligere eller nuværende ansatte blevet anmeldt til politiet. Men undersøgelserne er langt fra slut.

Hvis der er forhold, som er så belastende, at det skal have konsekvenser, bliver de konsekvenser draget, fortæller han.

- I forhold til nuværende ansatte kan der blive tale om afskedigelser, mens det er sværere med tidligere ansatte. Hvis det er meget grelt, udelukker jeg intet - heller ikke politianmeldelser - og vores barre ligger meget lavt her, siger Ole Andersen.