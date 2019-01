Dansk overskud ved handel med udlandet voksede i november

De danske forbrugere og virksomheder skruede i november ned for købet af udenlandske varer, og da salget af lægemidler til udlandet steg, betød det, at det danske overskud på handel med omverdenen steg.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. Tallene fra november er blevet publiceret onsdag og er det seneste regnskab for udenrigshandlen.

Kigger man på bundlinjen og korrigerer for sæsonen, så ender Danmark med at have et overskud på handelsbalancen på 6,5 milliarder kroner.

Danmarks Statistik fraregner brændsel, fly og skibe, når den opgør bundlinjen.

Selv om det samlede regnskab går i plus for Danmark, så står det ifølge flere økonomer skidt til med indtægtssiden - den danske eksport til udlandet.

Lægger man 2018's første elleve måneder sammen, er eksporten steget med 0,6 procent.

- Der er efterhånden et klart billede af, at den danske eksport sidste år ikke har været tilfredsstillende. Det er især eksporten til EU-landene, der er gået ned i gear, skriver Kristian Skriver, der er økonom hos Dansk Erhverv, i en kommentar.

Han peger særligt på, at eksporten til andre EU-lande er gået i bakgear.

- I løbet af årets første 11 måneder er eksporten til EU-landene 0,5 procent lavere end samme periode sidste år. Det skyldes, at væksten i Europa i år er gået ned i et lavere gear, skriver han.

- Det er ikke godt nyt for danske virksomheder, der eksporterer til vores nabolande, at der er lavere blus på væksten i Europa.