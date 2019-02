Dansk kongetal afslører beskeden jobskabelse i december

Mod slutningen af sidste år fladede jobvæksten i Danmark ud. Danmarks Statistiks tal for beskæftigelsen viser, at der forsvandt omkring 1700 job i den offentlige sektor i december. Samtidig blev der skabt omkring 2100 i den private sektor.

Selv om det er en lille opbremsning i forhold til resten af 2018, er der stadig grund til glæde, mener cheføkonom hos Dansk Byggeri Bo Sandberg.

- Selv om jobvæksten fladede ud mod slutningen af året, blev der i løbet af 2018 hver eneste dag, året rundt i snit skabt 125 nye lønmodtagerjob, heraf de 14 i byggeriet, siger han i en skriftlig kommentar.

Tallene for beskæftigelsen tiltrækker sig mere opmærksomhed end tidligere, hvor tallet for bruttonationalproduktet (bnp) har været i fokus.

Men mange efterfølgende revideringer af de løbende bnp-tal har givet økonomer grund til at studere tallene for beskæftigelsen tættere, når man måler dansk økonomis form, mener Bo Sandberg.

Cheføkonom Erik Bjørsted fra tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd skriver i en skriftlig kommentar, at selv om den samlede jobvækst i december var beskeden i forhold til resten af året, er der ingen grund til alarm.

- Jobfremgangen i december er trukket ned af et fald i den offentlige beskæftigelse, mens den private beskæftigelse heldigvis er vokset med 2100 personer. Dagens tal er derfor ikke udtryk for, at vi har ramt muren, siger han.