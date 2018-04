Danmark har laveste andel af selvstændige i EU

Danmark har den laveste andel af selvstændige i EU, når man kigger på aldersgruppen 15-64 i beskæftigelse. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge statistikken var blot 7,5 procent af beskæftigede i Danmark selvstændige, mens dominerende 92,2 procent var lønmodtagere, hvilket er EU's højeste niveau.

- Blandt 15-64-årige beskæftigede havde Danmark den laveste andel selvstændige i EU i fjerde kvartal 2017.

- Til gengæld genererer en stor del af danske selvstændige lønmodtagerjobs i kraft af at have ansatte i deres virksomheder, skriver Danmarks Statistik.

Gennemsnittet for alle EU's lande ligger på 13,6 procent selvstændige. Her trækker specielt Sydeuropa op.

- Grækenland havde en særligt høj andel, idet næsten hver tredje af de beskæftigede arbejdede som selvstændig.

- I Italien, som havde den næsthøjeste andel, arbejdede hver femte af de beskæftigede som selvstændig, skriver Danmarks Statistik.

Det store antal lønmodtagere hænger ifølge cheføkonom hos Dansk Erhverv Steen Bocian sammen med, at det danske arbejdsmarked har udviklet sig væk fra tidligere tiders enkeltmandsvirksomheder og en manglende kultur for det.

- Det overrasker mig, at vi er det land, der har den laveste andel.

- Men vi har både en stor offentlig sektor, der gør, at mange ikke kan være selvstændige.

- Og så ser vi store ændringer i landbruget og hos eksempelvis håndværksmestre, der gør, at færre arbejder som selvstændige her, siger Steen Bocian.

Han mener, at tallene for andelen af selvstændige bør give en lille bekymring for fremtiden for økonomien i Danmark.

- Det er også et udtryk for, at vi ikke har denne her iværksætterkultur, som vi snakker så meget om.

- Meget iværksætteri starter med en selvstændig, der udvikler en god idé til noget større. Så fødekæden til fremtidens danske selskaber er ikke så stærk, som man kunne ønske, siger Steen Bocian.