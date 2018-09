- Arbejdsgiverne skal kunne hyre og fyre let, og til gengæld skal lønmodtagerne have en sikkerhed, hvis de bliver fyret, siger LO's formand, Lizette Risgaard. I dag lancerer forbundet kampagnen "Tryghed - styrk dagpengene".

Dagpenge: I 1995 fik man 75 procent af sin løn, hvis man mistede sit job og kom på dagpenge. Fortsætter udviklingen, vil det i 2025 være 55 procent. Det skal der gøres noget ved, mener LO, som mandag lancerer kampagnen med sloganet "Tryghed - styrk dagpengene".

Lønmodtagere skal være trygge ved dagpengesystemet, og det er langtfra alle, der er det i dag, viser en undersøgelse, LO har fået lavet via Danmarks Statistik. Knap 45 procent af de adspurgte føler, at vores nuværende dagpengesystem vil levere økonomisk tryghed, skulle de miste deres job.

- Undersøgelsen viser klart, at folk er mere utrygge, og hvis folk er utrygge, er de ikke så villige til dels at være fleksible, dels at prøve noget nyt. Det er det, der er grundstenen i hele vores flexicurity-model. Arbejdsgiverne skal kunne hyre og fyre let, og til gengæld skal lønmodtagerne have en sikkerhed, hvis de bliver fyret eller er mellem job, siger formand for LO, Lizette Risgaard.

- Vi skal derfor have vendt den negative udvikling. Vi skal have gjort folk trygge. Det er vigtigt, at politikerne forstår, at hvis vi skal fastholde en flexicurity-model skal vi sikre, at folk er trygge. Men vi skal også sikre, at man i fremtiden tilmelder sig og vil være en del af det danske flexicurity-system, siger hun.