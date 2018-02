DSV er klar til nye opkøb efter rekordoverskud

Transportvirksomheden DSV satte nye rekorder i regnskabsåret 2017. Målet er at fortsætte væksten.

Transportvirksomheden DSV ser ud til at være kommet i mål med at få integreret opkøbet af amerikanske UTi Worldwide.

Selskabet har offentliggjort regnskabet for 2017, og her er både omsætning og overskud rekordhøjt.

DSV øgede sidste år omsætningen med syv milliarder kroner, så man i alt havde indtægter for 74,9 milliarder kroner.

Samtidig leverede koncernen en bruttofortjeneste på 16,6 milliarder kroner og et resultat af primær drift før særlige poster på 4,9 milliarder kroner.

De fine resultater får dog ikke administrerende direktør Jens Bjørn Andersen til at sænke ambitionsniveauet.

- Efter at have lagt integrationen af UTi bag os, kan vi nu koncentrere os om at udvikle DSV, og vi forventer op til 11 procents vækst i indtjeningen i 2018.

- Opkøb er stadig på dagsordenen, og vi vil fortsat være på udkig efter relevante muligheder, siger han i en pressemeddelelse.

DSV meddelte i oktober 2015, at man havde indgået aftale om køb af UTi Worldwide til en pris af ni milliarder kroner.

Købet blev gennemført nogle måneder siden, og herefter begyndte arbejdet med at få de to virksomheder til at smelte sammen og styrke logistiknetværket.

At det er lykkedes, kan specielt ses i luft- og søfragtsdivisionen Air & Sea, hvor resultatet af den primære drift er vokset med 50 procent i 2017.

De forbedrede finansielle resultater kommer aktionærer til gode i form af et udbytte på 2 kroner pr. aktie. Det er 20 øre mere end sidste år.

DSV forventer i 2018 at levere et resultat af primær drift før særlige poster på mellem 5,0 og 5,4 milliarder kroner.