DR indleder fyringer og afskediger chefer efter medieforlig

DR har mandag fyret flere chefer i forbindelse med medieforliget, hvor public service-koncernen skal skære knap 20 procent af budgettet de kommende fem år.

Det skriver fagbladet Journalisten, som fortæller, at der er indledt fyringer i det redaktionelle cheflag.

- Jeg kan bekræfte, at der har været afholdt sindesamtaler med et antal chefer i DR i dag. Det drejer sig jo om personaleforhold, og derfor har jeg ikke yderligere kommentarer til dette.

- Nu ser vi frem til snart at kunne melde en samlet plan ud for tilpasningen af DR, skriver DR's kommunikationschef, Lasse Bastkjær Jensen, i en mail til fagmediet.

Sindesamtaler betegner i DR-regi et forløb, hvor ansatte får at vide, at man har i sinde at fyre dem.

Dermed er DR gået i gang med at skære i det redaktionelle niveau, allerede før ledelsens spareplan er meldt ud. Koncernen åbnede i sidste uge for, at medarbejderne kunne søge frivillige fratrædelser.

Ifølge fagbladet ventes regeringen tirsdag at offentliggøre DR's public service-kontrakt for 2019-2023. Den skal lægge linjen for mediehusets programaktivitet.

DR's ledelse er i øjeblikket ved udarbejde en spareplan, som skal sikre, at man lever op til medieforliget og public service-kontrakten.

Et sandsynligt scenarie er ifølge fagbladet, at DR venter med at iværksætte den store spareplan, efter at public service-kontrakten er på plads og meldt ud.

Medieforliget blev indgået i slutningen af juni og blev et smalt et, da det blev indgået med Dansk Folkeparti.

Det betyder et farvel til flere tv-kanaler, licens, en udflytning af Radio24Syv, og at DR beskæres med 20 procent.

Der skal oprettes en ny radiokanal med fokus på kultur - herunder klassisk musik - samt en ny tv-kanal med kultur og folkeoplysning.