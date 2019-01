DFDS får millionkontrakt af Storbritannien før brexit

Danske DFDS er blandt tre rederier, der skal prøve at sikre transport til Storbritannien ved et hårdt brexit.

DFDS er et af tre europæiske rederier, der er udpeget til at skulle stille ekstra færger til rådighed i de britiske havne, hvis Storbritannien ender med at træde ud af EU uden en aftale.

Det skriver det britiske medie BBC samt flere andre medier.

- Den ekstra kapacitet er en lille, men vigtig del af af transportministeriets planlægning til et potentielt brexit uden en aftale.

- Mens vi vil arbejde for at sikre, at der kommer en aftale, hjælper ministeriet med at sikre, at man er forberedt på en række forskellige scenarier, skriver det britiske transportministerium i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge BBC har rederiet fået en ordre på 47,3 millioner euro - svarende til godt 353 millioner kroner.

Samlet har det britiske transportministerium placeret ordrer for 102,9 millioner pund - svarende til godt 851 millioner kroner.

Der er også lavet aftaler med det franske selskab Brittany Ferries og britiske Seaborne Freight.

Kontrakterne er indgået, da der er stor frygt for, at den britiske havn i Dover bliver voldsomt overbebyrdet, hvis fragt fra den ene dag til den anden skal tolddeklareres og kontrolleres.

Det vil ske den 29. marts, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale med de resterende medlemslande.

Derfor er de tre rederier hyret til - hvis det skulle ske - at sejle mellem kontinentet og alternative britiske havne. Det skulle blandt andet være havnene i Plymouth, Portsmouth og Poole.

Ifølge AFP passerer der hver dag 16.000 lastbiler mellem franske Calais og Dover.

Kontrakterne med de tre rederier er ifølge BBC givet uden om de eksisterende regler for udbud, hvilket transportministeriet begrunder med tidspres i forhold til forberedelsen til den 29. marts.

Investeringsøkonom ved Nordnet Per Hansen mener, at kontrakten bør sende aktierne i DFDS op. Uroen omkring brexit og problemer i Tyrkiet har skåret 40 procent af aktiekursen i rederiet siden sommeren.

- Kontrakten viser, at DFDS ikke er et selskab, der kun har problemer, men har flere strenge at spille på.

- Og så er forventningerne til DFDS ganske lave lige nu, siger Per Hansen.