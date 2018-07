Computerspil trækker Sony frem trods filmskuffelse

Sony, en af verdens største og mest ikoniske selskaber, har fået et gedigen start på sit regnskabsår. I de første tre måneder, der sluttede med juni, er både salget og resultatet øget pænt.

Specielt inden for computerspil, hvor Sonys Playstation i generationer har været toneangivende, er salget øget markant.

Samlet omsatte Sony for 1954 milliarder yen - 112 milliarder danske kroner - i kvartalet. Det blev omsat til et nettoresultat på 226 milliarder yen - 13 milliarder kroner. Resultatet var dermed mere end dobbelt så stort som samme periode sidste år.

Den store driver var Sonys computerspildivision, hvor omsætningen steg til 472 milliarder yen eller med omtrent en tredjedel. Det får Sony til at hæve forventningerne til divisionen.

- Salget forventes at være betydeligt større end forventet i april hovedsageligt grundet større end forventet salg af Playstation4-software og hardware, skriver Sony.

Også indenfor musiksalg er omsætningen steget, mens filmproduktionen er gået et stort skridt tilbage. Divisionen er ifølge regnskabet ramt af lavere indtægter fra licenser samt laverer reklameindtægter.

Inden for mobiltelefoner, hvor Sony i årevis har kæmpet for at få en position i markedet, er det gået skidt i første kvartal. Omsætningen er faldet med tæt på en fjerdedel til 133 milliarder yen.

- Den dårlige udvikling i første kvartal og nedjusteringen af forventningerne er resultatet af hård konkurrence i smartphonemarkedet, der kan blive endnu hårdere i fremtiden, skriver Sony og advarer om, at der kan blive nedjusteret mere i divisionen.